¿Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos?, esto se sabe

Zoë Kravitz, actriz y cantante de 37 años, desató rumores de compromiso tras ser vista luciendo un gran anillo en el dedo anular mientras besaba a su novio, Harry Styles, cantante y actor de 32 años, en Londres, según fotografías publicadas por The Sun el martes 21 de abril. Anteriormente, Kravitz ya había sido vista usando la joya durante una salida con Styles el domingo 19 de abril.
Los representantes de Kravitz y Styles no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la revista PEOPLE.
Los rumores de romance entre la pareja comenzaron a finales de agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando del brazo en Roma. Ese mismo mes, una fuente declaró a PEOPLE: “Él ha estado pasando tiempo con ella mientras ella estaba promocionando Caught Stealing”.
Al mes siguiente, la pareja fue fotografiada en la ciudad de Nueva York. En ese momento, una fuente cercana a ambos dijo a PEOPLE que se reunieron con Lenny Kravitz, músico y padre de Zoë Kravitz, para almorzar.
“Todos parecían estar pasándolo muy bien. Ella también le ha estado presentando a Harry a sus amigos. Esto parece algo más que casual”, indicó la fuente.
Más adelante, en diciembre, otra fuente declaró a PEOPLE que la relación seguía fortaleciéndose.
“Harry ha pasado largas temporadas en Roma este año. Zoë se ha unido a él varias veces desde finales del verano”, afirmó. Otra fuente cercana a la pareja aseguró que disfrutan de los placeres sencillos.
“Simplemente pasean, se reúnen con amigos y llevan una vida muy relajada. Tienen una química increíble”, agregó.
En febrero, una fuente dijo a PEOPLE que Kravitz planea unirse a Styles “cuando tenga sentido” durante su próxima gira mundial de residencias, Together, Together, programada para comenzar en mayo y extenderse hasta finales de año.
La gira, con presentaciones prolongadas en varias ciudades, servirá para promocionar su próximo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
“Ambos tienen agendas muy apretadas que no siempre coinciden”, explicó una fuente a PEOPLE sobre la pareja.
Una segunda fuente añadió: “Parecen muy serios y centrados en priorizar el tiempo juntos. También parece que han creado una vida en común que ambos disfrutan de verdad”.
Kravitz estuvo comprometida con Channing Tatum, actor de Blink Twice, a quien conoció durante el casting del thriller de 2024. La expareja se comprometió en octubre de 2023, pero terminó su relación un año después tras darse cuenta de que “estaban en etapas diferentes de la vida”, según una fuente citada por PEOPLE.