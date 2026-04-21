Eminem celebra 18 años de sobriedad y emociona a sus seguidores

Eminem, uno de los íconos más influyentes del rap, celebró este 21 de abril de 2026 sus 18 años de sobriedad al compartir en redes sociales la imagen de su pin conmemorativo, símbolo de los programas de recuperación de 12 pasos. El gesto emocionó a millones de seguidores y reavivó el debate sobre una trayectoria marcada por la superación personal y el éxito artístico.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, publicó una fotografía de su pin dorado con el número romano XVIII, que representa sus 18 años de sobriedad.

La publicación fue breve, sin declaraciones extensas, pero cargada de simbolismo. Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y relataron cómo su historia los inspiró a iniciar o mantener su propio camino de recuperación.

En la década de 2000, Eminem enfrentó una fuerte dependencia a medicamentos como Valium, Ambien y Vicodin, que lo llevaron a una sobredosis casi fatal en 2007.

El rapero ha contado en entrevistas y documentales cómo perdió momentos importantes de su vida familiar debido al consumo, incluido el cumpleaños de su hija.