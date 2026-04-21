Eminem celebra 18 años de sobriedad y emociona a sus seguidores

Eminem, uno de los íconos más influyentes del rap, celebró este 21 de abril de 2026 sus 18 años de sobriedad al compartir en redes sociales la imagen de su pin conmemorativo, símbolo de los programas de recuperación de 12 pasos. El gesto emocionó a millones de seguidores y reavivó el debate sobre una trayectoria marcada por la superación personal y el éxito artístico.
Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, publicó una fotografía de su pin dorado con el número romano XVIII, que representa sus 18 años de sobriedad.
La publicación fue breve, sin declaraciones extensas, pero cargada de simbolismo. Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y relataron cómo su historia los inspiró a iniciar o mantener su propio camino de recuperación.
En la década de 2000, Eminem enfrentó una fuerte dependencia a medicamentos como Valium, Ambien y Vicodin, que lo llevaron a una sobredosis casi fatal en 2007.
El rapero ha contado en entrevistas y documentales cómo perdió momentos importantes de su vida familiar debido al consumo, incluido el cumpleaños de su hija.
Eminem: exitosa trayectoria
Eminem irrumpió en la escena mundial con su disco The Slim Shady LP (1999), que le valió su primer premio Grammy.
Su éxito se consolidó con The Marshall Mathers LP (2000), considerado uno de los álbumes más vendidos en la historia del rap.
En 2002 lanzó “Lose Yourself”, tema de la película 8 Mile, que ganó el Óscar a Mejor Canción Original, convirtiéndose en un clásico del hip hop.
Eminem ha ganado 15 premios Grammy, un Óscar y múltiples reconocimientos de la industria musical. Es considerado uno de los mejores letristas de su generación.
Su estilo provocador y su capacidad para narrar experiencias personales lo convirtieron en un referente cultural, influyendo en artistas posteriores y consolidando el rap en el ámbito global.
En 2025 estrenó el documental Stans, dirigido por Steven Leckart, que narra su vida desde la perspectiva de sus fanáticos y aborda sus luchas con la adicción.
En 2026, además de celebrar su sobriedad, Eminem se convirtió en abuelo por segunda vez, hecho que compartió en redes sociales.
Actualmente mantiene un perfil más bajo en cuanto a exposición mediática, pero sigue activo en la música y en proyectos personales, consolidando su imagen como artista resiliente.