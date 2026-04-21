Kylie Jenner es demandada por supuesta discriminación laboral

Kylie Jenner, empresaria y figura televisiva, fue incluida como demandada en una denuncia presentada por su exempleada doméstica. Ella asegura haber sufrido discriminación por su origen nacional y sus creencias religiosas mientras trabajaba en sus residencias en California.

La demandante es Angélica Vásquez, una mujer de origen salvadoreño que, según los documentos legales citados por TMZ, comenzó a trabajar como empleada doméstica para Jenner el 10 de septiembre de 2024 en su residencia de Beverly Hills.

Apenas una semana después, fue trasladada a otra propiedad en Hidden Hills, donde reportaba a supervisoras identificadas como Elsi y Patsy.

De acuerdo con la demanda, Vásquez sostiene que desde el inicio de su empleo fue “tratada con hostilidad y exclusión” y que estuvo “sometida a un acoso severo y constante”.

La exempleada afirma haber sido menospreciada y humillada frente a sus compañeros debido a su raza, su origen nacional y sus creencias religiosas. Vásquez, quien se identifica como católica, asegura que en su entorno laboral se escuchaban frases como “los católicos son personas horribles”, además de burlas e insinuaciones sobre su estatus migratorio.

Los documentos incluyen descripciones de una presunta dinámica laboral abusiva. Vásquez afirma que se le asignaban sistemáticamente las tareas más difíciles, que era excluida deliberadamente del equipo de trabajo y que era objeto de constantes gritos y gestos despectivos, como chasquidos de dedos para llamarla.

La exempleada alega que en una ocasión, una supervisora llegó a lanzarle ganchos de ropa durante una reprimenda, luego de que ella se quejara por el trato recibido.

Vásquez señala que ha desarrollado ansiedad y “síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático” como consecuencia de su ambiente laboral. Finalmente, renunció a su puesto en agosto de 2025, alegando que sus quejas nunca fueron atendidas.

En su demanda, solicita compensación por salarios no pagados, daños emocionales y daños punitivos. Aunque gran parte de las acusaciones están dirigidas a miembros del personal doméstico y supervisores, Kylie Jenner figura como demandada en el caso.

Según los reportes de TMZ, esto se debería a su rol como empleadora y a la presunta falta de acción frente a las denuncias internas realizadas por Vásquez.

Hasta el momento, Jenner no ha emitido declaraciones públicas sobre la demanda. Sin embargo, fuentes cercanas a su entorno citadas por el tabloide han ofrecido una versión distinta de los hechos.