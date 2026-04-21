Cantante de origen hondureño, David Archuleta, habla de su cambio de mormón a cantante de la comunidad LGTBI+

Miami, Florida.

El artista David Archuleta promueve su libro 'Devout' (Devoto), sus memorias sobre cómo pasó de vivir en una comunidad de mormones a ser uno de los principales cantantes latinos abiertamente LGTBI+ de la generación milenial en Estados Unidos tras participar en 'American Idol'.

Archuleta, quien el domingo presenta en Miami su texto con el subtítulo 'Perder mi fe para encontrarme a mí mismo', que ha entrado en la lista de los más vendidos, cuenta en una entrevista con EFE que su motivación para escribirlo surgió tras recibir mensajes de jóvenes religiosos que pasaban por lo mismo.

"Muchas personas me escribieron diciendo: '¿Cómo llegaste a este punto? ¿Qué te dio el valor?' Porque estaban diciendo: 'Yo soy religioso también y es muy aterrador pensar en hacer lo que acabas de hacer', que fue salir del clóset públicamente después de ser muy religioso", relata el cantante, cuya madre es hondureña.

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El intérprete, nacido en Miami, ganó fama en 2008, cuando a sus 17 años quedó en segundo lugar en la séptima temporada de 'American Idol' y lanzó un álbum homónimo que alcanzó el segundo lugar en la lista de ventas estadounidense.

Pero tres años más tarde, pese al éxito, pausó su carrera musical para embarcarse en una misión mormona en Suramérica, pues creció en Utah como parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

'Devout', que también es un EP con tres canciones, relata el proceso que vivió el artista, quien se identifica como "queer", al salir del clóset en 2021 y abandonar su religión en 2023, tras lo que ha alcanzado éxito con temas como 'Crème Brulée', con letras sobre amor homosexual.