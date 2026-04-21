Muere Ricardo de Pascual, actor de Chespirito, a los 85 años

Ciudad de México

El actor Ricardo de Pascual, reconocido por su trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció la madrugada de este 21 de abril a los 85 años de edad. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) y por su hijo.

De Pascual, considerado primer actor y comediante, participó en producciones emblemáticas del entretenimiento mexicano, entre ellas los programas de Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, además de series contemporáneas como Vecinos y Una familia de Diez.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en una entrevista concedida meses atrás a la periodista Matilde Obregón, el actor reveló que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), condición que afectó su estado de salud en los últimos años.

Entre sus trabajos más recientes, destacó su participación en la serie Tomy Zombie, anunciada en octubre de 2025 como parte de sus últimos proyectos en pantalla.