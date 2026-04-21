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Muere Ricardo de Pascual, actor de Chespirito, a los 85 años

El actor Ricardo de Pascual, figura de Chespirito, Vecinos y la TV mexicana, murió a los 85 años. Su legado abarca cine, teatro y televisión.

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 08:33 -
  • Redacción web
Muere Ricardo de Pascual, actor de Chespirito, a los 85 años

Ricardo de Pascual

 Foto Instagram
Ciudad de México

El actor Ricardo de Pascual, reconocido por su trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció la madrugada de este 21 de abril a los 85 años de edad. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) y por su hijo.

De Pascual, considerado primer actor y comediante, participó en producciones emblemáticas del entretenimiento mexicano, entre ellas los programas de Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, además de series contemporáneas como Vecinos y Una familia de Diez.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en una entrevista concedida meses atrás a la periodista Matilde Obregón, el actor reveló que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), condición que afectó su estado de salud en los últimos años.

Entre sus trabajos más recientes, destacó su participación en la serie Tomy Zombie, anunciada en octubre de 2025 como parte de sus últimos proyectos en pantalla.

La serie Tomy Zombie fue el último proyecto actoral de Ricardo de Pascual donde interpretó a un abuelito zombie.

La serie Tomy Zombie fue el último proyecto actoral de Ricardo de Pascual donde interpretó a un abuelito zombie.

 (Foto Instagram)

Una trayectoria de más de seis décadas

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940 en la Ciudad de México. Inició su carrera artística en 1958, bajo la guía de los comediantes Chucho Salinas y Héctor Lechuga, con una sólida base en el teatro.

Su incursión en el cine se dio en la década de 1970, con títulos como El sonámbulo (1974), El investigador Capulina (1975) y El alegre divorciado (1976).

En 1972, conoció a Roberto Gómez Bolaños, lo que marcaría un punto clave en su carrera. Dentro del universo de Chespirito, interpretó al Señor Calvillo en El Chavo del 8, personaje recordado por su intención de demoler la vecindad para construir un edificio. También dio vida a otros roles, como un ladrón arrepentido, además de múltiples participaciones en El Chapulín Colorado.

A lo largo de su carrera, también formó parte de telenovelas como Senda de gloria, El privilegio de amar, Locura de amor y Camaleones, consolidando una presencia constante en la televisión mexicana.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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