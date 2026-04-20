Michelle Salas comparte foto inédita de Luis Miguel para celebrar su cumpleaños

Michelle Salas descubrió a sus seguidores al publicar por primera vez una imagen junto a su padre, Luis Miguel, tomada durante su boda con el empresario Danilo Díaz en 2023. La publicación coincidió con el cumpleaños número 56 del cantante y generó amplia reacción entre sus seguidores.

En la fotografía, padre e hija aparecen sonrientes durante la celebración nupcial, un momento que hasta ahora se había mantenido en la intimidad familiar. La publicación representa un hecho relevante dentro de la relación entre ambos, la cual durante años fue objeto de especulación mediática.

Michelle Salas acompañó la imagen con un mensaje corto: “Feliz cumpleaños, papá”. El gesto fue interpretado en redes sociales como una muestra de cercanía y afecto, y rápidamente se viralizó.

La publicación fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Luis Miguel, quienes destacaron el carácter emotivo de la imagen y su significado en una fecha especial para el cantante.

En redes sociales se multiplicaron los comentarios que resaltaron el valor simbólico de la fotografía y el contexto en el que fue compartido.

Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”, atraviesa una etapa de actividad internacional con su gira de conciertos. Por su parte, Michelle Salas continúa desarrollando su carrera en el ámbito de la moda y el estilo de vida digital.