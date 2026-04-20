¿Vuelve Chris Pine al Diario de la Princesa 3 ? Esto dijo su autora

La autora de El diario de la princesa, Meg Cabot, reveló nuevos detalles sobre la tercera entrega de la franquicia cinematográfica, actualmente en desarrollo, y mencionó el posible regreso de Chris Pine y Robert Schwartzman. "Hay un papel para todos, porque hay un evento en el que todos tienen que estar presentes. Robert Schwartzman participa. Chris Pine, obviamente, también. Aunque él diga que no, sí participa", compartió Cabot durante su participación en BookCon el fin de semana en la ciudad de Nueva York.

Robert Schwartzman interpretó a Michael Moscovitz en la primera película, mientras que Chris Pine dio vida al príncipe Nicholas Devereaux, interés amoroso del personaje de Anne Hathaway en la segunda entrega. “No sé cuándo van a filmarla porque Anne Hathaway, como probablemente ya habrán visto, está haciendo muchísimas películas ahora mismo”, añadió la autora. “Algún día irá al castillo que hemos alquilado y estará allí sentada esperando... La tercera película va a ser increíble”. El reparto de El diario de la princesa 3 aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se han ido conociendo avances sobre el proyecto.