"Romantic Homicide" la canción de D4vd que casi "predijo" la muerte de Celeste Rivas

Este lunes 20 de abril se ha dado a conocer que el cantante estadounidense D4vd será juzgado por por el asesinato de la adolescente Celeste Rivas.
El cuerpo en descomposición de la jovencita, quien tenía apenas 13 años cuando desapareció, fue hallado en el maletero del automóvil marca Tesla del cantante D4vd, en 2025.
El caso de la muerte de Celeste Rivas supuestamente a manos del intérprete ha hecho que sus canciones que viralicen de nuevo.
Una de ellas es "Romantic Homicide", cuya letra llama poderosamente la atención, ya que trata de un chico que usa el asesinato como una metáfora para decir que va a olvidar a su expareja.
El estribillo de "Romantic Homicide" dice lo siguiente: "En el fondo de mi mente, moriste Y ni siquiera lloré. No, ni una sola lágrima. Y estoy harto de esperar pacientemente A alguien que ni siquiera llega.
"En el fondo de mi mente, te maté Y ni siquiera me arrepentí. No puedo creer que lo haya dicho, pero es verdad. Te odio", reza parte de la canción.
En noviembre de 2022, D4vd concedió una entrevista a Genius, donde analizó las letras de "Romantic Homicide". Comentó que una característica clave de su música es que las letras están abiertas a la interpretación.
"En la canción, no la maté físicamente, pero en el fondo de mi mente murió", dijo D4vd.
Luego explicó por qué las letras cambiaron de "moriste" a "te maté" en la segunda parte de la canción. “No es que la idea de que se haya ido sea algo que ella hizo, fue algo que yo decidí hacer”, dijo. “En realidad es más bien un ‘yo te maté’ figurado, por eso lo digo tan alto”.
Violentas escenas
El video de "Romantic Homicide" se subió al canal oficial de YouTube de D4vd en septiembre de 2022 y ahora cuenta con más de 200 millones de reproducciones en esta plataforma.
En él, se ve a D4vd con los ojos vendados, tendido en el suelo, con breves destellos de una chica de cabello oscuro y rizado (modelo que por cierto tiene un gran parecido a Celeste) que aparecen de forma intermitente. Ambos se encuentran uno frente al otro, en extremos opuestos de una vía de tren.
Luego, se ve a D4vd en lo que parece ser un funeral, con la chica cubierta de pétalos de rosa y salpicaduras de sangre. También se muestra un cuchillo mientras D4vd canta frente a su cuerpo inerte.