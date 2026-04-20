"Romantic Homicide" la canción de D4vd que casi "predijo" la muerte de Celeste Rivas

Estados Unidos.

Este lunes 20 de abril se ha dado a conocer que el cantante estadounidense D4vd será juzgado por por el asesinato de la adolescente Celeste Rivas.

El cuerpo en descomposición de la jovencita, quien tenía apenas 13 años cuando desapareció, fue hallado en el maletero del automóvil marca Tesla del cantante D4vd, en 2025.

El caso de la muerte de Celeste Rivas supuestamente a manos del intérprete ha hecho que sus canciones que viralicen de nuevo.

Una de ellas es "Romantic Homicide", cuya letra llama poderosamente la atención, ya que trata de un chico que usa el asesinato como una metáfora para decir que va a olvidar a su expareja.

El estribillo de "Romantic Homicide" dice lo siguiente: "En el fondo de mi mente, moriste Y ni siquiera lloré. No, ni una sola lágrima. Y estoy harto de esperar pacientemente A alguien que ni siquiera llega.

"En el fondo de mi mente, te maté Y ni siquiera me arrepentí. No puedo creer que lo haya dicho, pero es verdad. Te odio", reza parte de la canción.