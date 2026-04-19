El cantante D4vd fue arrestado por la muerte de Celeste Rivas

Burke, de 21 años, tiene millones de seguidores en las redes sociales y en plataformas musicales, y creó el himno de Fortnite. Su tema de 2022 “Romantic Homicide” —una balada sobre una relación fracasada— explotó en las redes sociales. (Desde que comenzó esta investigación, algunos medios de comunicación han señalado que la canción contiene la letra “En el fondo de mi mente, te maté / Y ni siquiera me arrepentí”).