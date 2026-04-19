El cantante D4vd fue arrestado por la muerte de Celeste Rivas

El músico D4vd ha sido detenido en relación con la muerte de una adolescente, Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de su Tesla. El cadáver de Rivas Hernández fue hallado en septiembre, un día después de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños.
El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el próximo lunes, según un comunicado policial, que no precisó por el momento las pruebas que llevaron a su detención.
El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.
Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.
El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.
Burke, de 21 años, tiene millones de seguidores en las redes sociales y en plataformas musicales, y creó el himno de Fortnite. Su tema de 2022 “Romantic Homicide” —una balada sobre una relación fracasada— explotó en las redes sociales. (Desde que comenzó esta investigación, algunos medios de comunicación han señalado que la canción contiene la letra “En el fondo de mi mente, te maté / Y ni siquiera me arrepentí”).
Cuando su carrera despegó, consiguió ser telonero en la gira SOS Tour de SZA. Su debut en una gran discográfica, Withered, se lanzó el año pasado, y había estado de gira por Norteamérica y Europa.
Burke tenía conciertos por todo el Medio Oeste la semana en que su Tesla fue remolcado. Poco después de conocerse que se había encontrado el cadáver de Rivas Hernández en el maletero, se cancelaron varios conciertos que aún estaban programados.
Los representantes de D4vid no se han pronunciado al respecto tras la detención del artista.
Y, como era de esperar, tras conocer el caso de D4vid, de 20 años, con la adolescente Celeste Rivas, el joven artista ha perdido miles de seguidores.