Cineasta hondureño Nery Bernárdez presentará cortometraje en Festival de Nueva York

San Pedro Sula, Honduras.

El director hondureño Nery Bernárdez presentará esta semana el cortometraje "Wachari" en la décima edición del Latino Film Market. En una entrevista con LA PRENSA, Nery Bernárdez, un talentoso cineasta originario de Trujillo, habló sobre lo que significa para él estar de nuevo en este evento que reconoce y celebra las producciones de origen latinoamericano. Y sobre su próximo viaje a Nueva York, el realizador hondureño expresó: "Vamos a estar próximamente viajando a la Gran Manzana. Tenemos una gira para presentar y promocionar nuestro proyecto cinematográfico. En esta ocasión pues estamos presentando a "Wachari", que es un cortometraje de corte cultural. Tendremos una gira iniciando este lunes 20 de abril en la capital de Estados Unidos, Washington. Viajaremos con la delegación Garífuna de Nueva York para hacer la presentación de los cortos. Posteriormente, el 21 de abril, estaremos en un cabildeo con la delegación Garífuna en el Congreso de Estados Unidos, y ese mismo día, el 21, es la inauguración de la décima gala del Latino Film Market en la ciudad de Nueva York", adelantó. "El 22 de abril tenemos el recibimiento del ministro de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio de los Pueblos en Honduras, (SECAPPH), Yasser Handal, va a estar acompañándonos en la Gran Manzana.Y el 23 de abril, tenemos conversatorio con la comunidad Garífuna y el ministro de la SECAPPH en Casa Yurumi. Luego, el 24 de abril, estaremos en la alfombra roja y tendremos la presentación del corto en el Festival Latino de Cine en Nueva York", agregó.

Deurante la conversación, Nery reveló que en el Festival Latino se presentarán en total nueve proyectos cinematográficos originarios de Honduras, incluyendo a "Wachari". Afirma que le alegra no sólo formar parte de esto, sino también ver a otros colegas hondureños que ponen en alto el nombre del país con producciones de gran calidad. "Qué significa esto? Pues, obviamente, hay un crecimiento en producciones audiovisuales. Estamos creciendo en la parte de producción, hay nuevos talentos, entonces, eso significa mucho para Honduras. Que nosotros estemos tomando a bien crecer en este séptimo arte y representar a Honduras en plataformas internacionales y en festivales de cine", indicó. También compartió acerca de los colegas que le acompañarán en esta edición del Latino Film Market. "Bueno, de aquí de Trujillo me acompaña Mario Solórzano, que está presentando su cortometraje Garifuna Nuguya, Soy Garífuna en español. Estará también Alex, con "Empleado del mes", así se llama el cortometraje de él, lo recuerdo, y también estará Josué Orellana, de "Iniciación" e Ivis Escobar es otro hondureño que estará presentando su proyecto en este festival", contó.

"Wachari", un cortometraje completamente en Garífuna Nery explica que el cine no es solamente para entretener, sino también para educar, y es por esta razón que decidió realizar su cortometraje completamente en lengua garífuna. "El cine debe ser una herramienta para transformar a nuestra sociedad. Yo lo he tomado a bien educar a la gente a través del cine. En este caso, pues con "Wachari", que en español significa: "nuestra milpa" o "nuestro sembradillo", queremos utilizarlo como una herramienta de apoyo para la educación, porque está hablada íntegramente en garífuna, de principio a fin, entonces podría ser perfectamente utilizada como una herramienta auxiliar en centros con educación intercultural bilingüe", explicó Bernárdez. "El hacer este proyecto íntegramente en garífuna significó un gran reto para el equipo que estuvo en la parte de producción. Tuvimos apoyo lingüístico con la licenciada Gracie Castillo, ella nos estuvo apoyando con entrenamiento para que pronunciaran correctamente las palabras que se presentan en los diálogos del cortometraje", comentó. LEA: “Lumalali Niwani” triunfa en Nueva York y enaltece el cine garífuna Asimismo, dijo que la mayoría de sus actores con talentos emergentes. "Trabajamos con artistas emergentes, descubriendo nuevos talentos y eso fue algo muy interesante el hecho de trabajar con gente que nunca se había presentado en una pantalla y pues ahí demostramos que con nuevos talentos y con el entrenamiento adecuado, con la formación y la guía se pueden lograr grandes cosas", aseguró.

Banda sonora a cargo de Víctor Arzú y Jangel Martínez, hijo Aurelio Martínez Otro elemento que destaca de este nuevo cortometraje es que su banda sonora fue escrita por Víctor Arzú y es interpretada por Jangel Martínez, hijo de la leyenda Aurelio Martínez, quien falleció el 17 de marzo de 2025 a los 55 años. El ícono de la cultura y el arte garífuna falleció en un trágico accidente aéreo que sacudió a la comunidad hondureña. "Recientemente terminaron de hacerle los arreglos musicales al tema principal que en español es "Voy a aventurarme". Entonces, Víctor Arzú fue quien produjo ese, ese tema que está interpretado magistralmente por Yangel García, hijo de nuestra leyenda Aurelio Martínez. y de hecho Yangel va a estar en la premiere de la película en Nueva York y ahí va a interpretar este tema", comenta Nery. "Wachari" es un cortometraje que tiene una duración aproximada de 14 minutos. Narra la historia de una abuela que vive en el campo con su nieto y ella pretende inculcarle su amor por este estilo de vida en el campo. "Pero llega un momento en el que el chico entra en esa encrucijada de perseguir su propio sueño o continuar con ese legado tradicional de vivir en el campo y por ahí surgen una serie de situaciones que al final pues les toca tomar una decisión y no quiero contarles toda la historia porque después ya no van a tener ese interés de seguirla así", agrega Nery entre risas. Y es así como "Wachari" llega al Latino Film Market participando en la categoría de cortometrajes. "Ahí en el festival, pues, ellos tienen su equipo de curadores. Entonces, ellos se encargan de ver la historia, de qué se trata, de ver la narrativa, la colorización, la música, el audio, los diálogos, que tenga fluidez y todos esos elementos que ellos califican al momento de otorgarle un premio de cierta categoría al trabajo audiovisual que uno presenta", explica.