“Lumalali Niwani” triunfa en Nueva York y enaltece el cine garífuna

Nueva York, EE. UU.

El cine hondureño continúa dejando huella en escenarios internacionales. En la novena edición del Latino Film Market (LFMF), celebrada en Nueva York, el cortometraje Lumalali Niwani (La voz de nuestros espíritus), dirigido por el joven cineasta garífuna Nery Bernárdez, obtuvo tres galardones: Mejor Cortometraje Internacional de Estudiantes, Mejor Actor Protagónico, Mejor Cinematografía.

La producción fue desarrollada por talentos emergentes del Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE), en colaboración con la organización OPIDA y con asesoría de expertos internacionales como Akley Olton (San Vicente y las Granadinas), Elvis Caj (Guatemala) y William Reyes (Honduras).

Un recorrido que comenzó en 2019. La participación de Honduras en el Latino Film Market no es nueva. Desde 2019, producciones del cine garífuna y catracho han marcado presencia en este festival con títulos como Hermanos de Azul, Cantarrito 1,2,3 y Tourism in Honduras con The Yirs. Estas primeras entregas sentaron las bases para la consolidación de la Noche Garífuna y de Cine Catracho, un espacio donde no solo brilla el séptimo arte, sino también la riqueza cultural, musical y urbana de la comunidad hondureña.

En la octava edición, en 2024, el documental Barrio Cristales & Río Negro recibió el Audience Award (Premio de la Audiencia) y una mención honorífica en la categoría Latino Documentary USA. Ese mismo año, la serie comunitaria Joven al Punto, creada en Corozal, fue premiada como Mejor Cortometraje Internacional de Estudiantes, demostrando la potencia de las narrativas locales con impacto global.

Estos logros han sido posibles gracias al respaldo de múltiples emprendimientos garífunas hondureños radicados en Nueva York, comprometidos con la promoción cultural y cinematográfica de su pueblo.