Christa Martínez tras muerte de Hernán: "Era mi niño, mi mejor amigo"

San Pedro Sula, Honduras.

No cabe duda de que la muerte del tiktoker hondureño Hernán Martínez ha dejado un gran vacío y tristeza, pues era un personaje muy querido por los usuarios de las redes sociales.

El joven se había ganado el reconocimiento en redes por su carisma, humildad y divertidas ocurrencias.

Y tras varios días de lucha en un hospital, finalmente Hernán Martínez perdió la batalla ayer sábado 18 de abril, una noticia que ha cuasado consternación, pues Hernán era un joven lleno de vida y tenía apenas 26 años.

Christa Martínez, creadora de contenido y también familiar de Hernán, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales en el que expresa el profundo dolor que le causa perder a su "niño" y su "mejor amigo".

"Estoy destrozada, él era mi mejor amigo, mi hijo, mi niño. Me duele el alma de una manera que no sabía que existía. Cada noche, antes de dormir, nos quedábamos platicando, compartiendo momentos que ahora daría todo por volver a vivir", escribió Christa Martínez en una storie de Instagram.

"Teníamos tantos planes, tantos sueños. No sé cómo seguir adelante con este vacío tan grande. Si alguien ha pasado por una pérdida así, por favor díganme cómo se aprende a vivir con este dolor?", agregó.