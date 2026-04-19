Supremo y su mensaje tras el fallecimiento de Hernán Martínez

San Pedro Sula, Honduras.

Continúan los mensajes de despedida para el tiktoker hondureño Hernán Martínez, quien falleció el pasado sábado 18 de abril después de estar internado varios días tras sufrir un grave accidente.

Esta vez ha sido el creador de contenido Supremo, que tuvo la oportunidad de compartir con el joven en varias ocasiones, quien se ha pronunciado a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"La comunidad de Los Pingüinos lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Hernán Martínez", inició Supremo en su mensaje.

"Reconocemos y agradecemos su valioso apoyo, ya que gracias a él, Meat House se consolidó como un patrocinador importante en los partidos de creadores de contenido. Asimismo, en su momento, tuve la oportunidad de colaborar con él y su familia", agregó Supremo.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Qué descanse en paz", finalizó el influencer hondureño.