Los Hijos de Morazán se despiden de Hernán Martínez

San Pedro Sula, Honduras.

La noticia de la muerte del tiktoker hondureño, Hernán Martínez, ha dejado una profunda tristeza y varias personalidades de las redes sociales se han pronunciado para lamentar la partida del joven.

Los integrantes del podcast, "Los Hijos de Morazán", han compartido un mensaje en sus redes sociales en el que expresan sus condolencias.

"Con profundo dolor, la familia de Los Hijos de Morazán lamenta el fallecimiento de nuestro querido amigo, Hernán Martínez. En estos momentos de dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, familiares, amigos y compañeros de Meat House y Carniceros", expresaron los creadores de contenido en el texto.

Los jóvenes expresaron que siempre recordarán a Hernán como un muchacho lleno de talento y energía, así como por su gran amabilidad.

"Recordaremos a Hernán por su carisma, creatividad y talento que mostraba frente a las cámaras, así como por su don de servicio fuera de ellas. Nos unimos en oración por su descanso eterno, y por la paz de quiénes hoy lloran su partida. Descanse en paz", concluyeron.