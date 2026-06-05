“Pedí a Dios que me lo dejara vivo”: Sebastián perdió una pierna y hoy inspira con su lucha

También admitió con honestidad que atravesó momentos emocionalmente complejos: “Al principio sí pasé por un proceso de depresión porque sentía exclusión”.El recorrido académico de Sebastián ha estado acompañado de reconocimiento, afecto y admiración por parte de sus compañeros y docentes. En la escuela privada Minerva, de Olanchito, su nombre se volvió sinónimo de perseverancia.Para muchos es “Sebastián de Olanchito”, un joven que ha logrado destacarse no solo por su historia de vida, sino por su disciplina y actitud de superación.