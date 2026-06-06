Vaguada provocará lluvias y actividad eléctrica en Honduras este sábado

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este sábado que una vaguada producirá lluvias en el territorio nacional.

Este fenómeno meteorológico, localizado estratégicamente al sur del Golfo de Fonseca, comenzará a generar inestabilidad en las próximas horas, provocando un cambio drástico en las condiciones climáticas de la mayor parte del territorio hondureño.

De acuerdo con el reporte oficial de los expertos, se producirá una abundante nubosidad acompañada de vientos racheados. Asimismo, se prevé la ocurrencia de lluvias y chubascos que irán de débiles a moderados, llegando a ser ocasionalmente fuertes y manifestándose de forma severa mediante intensas tormentas eléctricas en algunos lugares.

Las autoridades meteorológicas detallaron que el impacto de este sistema se sentirá con mayor rigurosidad, acumulados significativos y fuerte intensidad sobre las regiones suroccidental, sur, central y suroriental del país. Por su parte, para el resto de las zonas no se descarta la presencia de precipitaciones, aunque se anticipa que estas se registren de manera aislada y con magnitudes de débiles a moderadas.

En lo referente a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se proyecta un comportamiento relativamente estable con olas de 1 a 3 pies de altura; sin embargo, en la zona del Golfo de Fonseca el oleaje experimentará un incremento, estimándose alturas que oscilarán entre los 2 y 4 pies.

Finalmente, el ente estatal pide a la población hondureña, especialmente a las familias que habitan en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos de tierra, que mantengan activas las medidas de prevención pertinentes.