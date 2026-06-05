Gobierno de Nasry Asfura espera una oleada de inversión extranjera en 2026

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro asesor de Promoción de Inversiones, Epaminondas Marinakys, se refirió este viernes al potencial del nuevo instrumento de inversión promovido por el Gobierno del presidente Nasry Asfura y adelantó expectativas por proyectos multimillonarios, con especial énfasis en el sector energético y parques industriales. En declaraciones en Casa de Gobierno, Marinakys, señaló que el país ofrece condiciones que facilitan la llegada de capital extranjero y que, además, existen señales positivas desde organismos internacionales. El funcionario explicó que la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), genera confianza y mejora la imagen del país ante potenciales socios, lo que, “es una buena señal” para atraer inversiones fuertes.

Marinakys indicó que la preocupación que condiciona la llegada de proyectos es la falta de capacidad de generación eléctrica. En ese sentido, explicó que la solución pasa por varias vías: permitir que empresas generen su propia energía, repotenciar líneas de transmisión, acciones que, afirmó, ya están solucionadas. “Eso nos va a dar una gran oportunidad para resolver el problema energético del país”, aseguró. Marinakys también vinculó la estrategia de atracción de inversiones con el desarrollo de parques industriales y la atracción de empresas manufactureras.