Dirigente asegura que ningún grupo campesino está involucrado en invasiones de tierra

Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario General de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Elías Villalta, dio a conocer que ningún grupo campesino perteneciente a organizacion está involucrado en invasiones de tierras en el país.

Villalta destacó que "los verdaderos campesinos trabajan de manera organizada, respetando la ley y luchando por el acceso a la tierra mediante los procesos legales correspondientes, demostrando así el compromiso del sector campesino con la paz, el trabajo y la producción nacional".