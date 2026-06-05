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Dirigente asegura que ningún grupo campesino está involucrado en invasiones de tierra

Elías Villalta, dio a conocer que ningún grupo campesino perteneciente a organizacion está involucrado en invasiones de tierras en el país

Dirigente asegura que ningún grupo campesino está involucrado en invasiones de tierra

El Secretario General de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Elías Villalta.
Tegucigalpa, Honduras.

El Secretario General de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Elías Villalta, dio a conocer que ningún grupo campesino perteneciente a organizacion está involucrado en invasiones de tierras en el país.

Villalta destacó que "los verdaderos campesinos trabajan de manera organizada, respetando la ley y luchando por el acceso a la tierra mediante los procesos legales correspondientes, demostrando así el compromiso del sector campesino con la paz, el trabajo y la producción nacional".

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Villalta y otros dirigentes de organizaciones campesinas se reunieron con el ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA) Javier Talabera, para analizar la problematica en el sector agrario de Honduras.

Entre otros temas que discutieron fueron los hechos violentos ocurridos en el Bajo Aguán donde 20 personas fueron asesinadas en una finca de palma en el sector de Rigores en el municipio de Trujillo, Colón.

Las autoridades del INA buscan que el sector agrario se fortalezca y se respete la seguridad jurídica en el campo.

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Redacción La Prensa
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