Patrick Muldoon, actor de Melrose Place, fallece a los 57 años

Se ha revelado la causa de la muerte del actor estadounidense Patrick Muldoon, quien falleció de forma repentina a los 57 años.

Muldoon murió el domingo 19 de abril a causa de un infarto, según informó Deadline. El intérprete de Days of Our Lives falleció en su casa de Beverly Hills. Su hermana, Shana Muldoon-Zappa, declaró a TMZ que el actor pasó la mañana con su pareja, Miriam Rothbart, antes de ir a ducharse. Al notar que tardaba más de lo habitual, Rothbart fue a buscarlo y lo encontró inconsciente en el suelo del baño. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar.

Originario de California, Muldoon inició su carrera como actor mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California (USC), con una participación en dos episodios de la comedia Who's the Boss?. Tras graduarse en 1991, obtuvo un papel recurrente en Saved by the Bell.