Patrick Muldoon, actor de Melrose Place, fallece a los 57 años

Se ha revelado la causa de la muerte del actor estadounidense Patrick Muldoon, quien falleció de forma repentina a los 57 años.
Muldoon murió el domingo 19 de abril a causa de un infarto, según informó Deadline. El intérprete de Days of Our Lives falleció en su casa de Beverly Hills. Su hermana, Shana Muldoon-Zappa, declaró a TMZ que el actor pasó la mañana con su pareja, Miriam Rothbart, antes de ir a ducharse. Al notar que tardaba más de lo habitual, Rothbart fue a buscarlo y lo encontró inconsciente en el suelo del baño. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar.
Originario de California, Muldoon inició su carrera como actor mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California (USC), con una participación en dos episodios de la comedia Who's the Boss?. Tras graduarse en 1991, obtuvo un papel recurrente en Saved by the Bell.
En 1992, interpretó el papel de Austin Reed en la telenovela diurna Days of Our Lives hasta 1997, rol que retomó entre 2011 y 2012. También formó parte del elenco de la serie Melrose Place, donde interpretó al villano Richard Hart.
En cine, destacó por su participación en Starship Troopers (1997), además de otros proyectos como Deadlock (2021), Vanquish (2021), Dakota (2022), Marlowe (2022) y Murder at Hollow Creek (2023). Su última película, Dirty Hands, está prevista para estrenarse a finales de este año. Asimismo, se desempeñaba como productor ejecutivo de la película en producción Kockroach, protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz.
Le sobreviven su pareja, Miriam Rothbart; sus padres, Deanna y Patrick Muldoon Sr.; su hermana, Shana Muldoon-Zappa, y su cuñado, Ahmet Zappa; así como su sobrina Halo y su sobrino Arrow Zappa.
Un amigo del actor lo describió a Deadline como una persona “infinitamente generosa, con su poesía, su humor y su inconfundible presencia”. Añadió que “amaba tanto a los animales como a las personas, daba abrazos inolvidables y poseía la rara cualidad de hacer que los demás se sintieran seguros y valorados”. También lo recordó como alguien “elegante, carismático y lleno de vida, que afrontaba cada día con un espíritu enérgico”.
Hace apenas dos días Patrick compartió con alegría la noticia en sus redes sociales de que participaría en una próxima película. "Muy emocionado de ser parte de este increíble proyecto KOCKROACH dirigido por Matt Ross protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz y Alec Baldwin. Grabando ahora en Australia".