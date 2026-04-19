De regreso al trap: Myke Towers se pone nostálgico en su nuevo tema 'DFWE' junto a Miky Woodz

Hay colaboraciones que consiguen despertar emociones, y sin duda, la que traen Miky Woodz y Myke Towers, es una de ellas. Se unen en DFWE (Don't Fuck With 'Em), para despertar esa nostalgia en todos los amantes del trap.

Y es que se trata de dos artistas que conocen bien el lenguaje de este género y que, en esta ocasión, apuestan por una canción donde conectan a través de la creatividad.

La propuesta se sostiene sobre una base de trap, construida con una producción que consigue atrapar al oyente desde el primer momento. El instrumental tiene peso. No se queda en una fórmula ni repetitiva, sino que se apoya en un ritmo bien marcado.

Hay química, y se nota. La forma en la que entran y responden transmite una complicidad que va más allá de una simple colaboración.

Los dos se mueven con seguridad en un terreno que dominan. De hecho, no es la primera vez que trabajan juntos. Ya lo han hecho en Ta To Saldo y Lo Invertí, entre otras.

En cuanto a la letra, la canción gira alrededor de ideas muy ligadas al ADN del género: la confianza en uno mismo, la ambición y esa mentalidad de avance. Las barras de ambos artistas demuestran determinación, con un tono firme que encaja con el tema.

DFWE aporta también la sensación de tener una identidad clara. Ninguno de los dos duda un segundo de dónde vienen y todo lo que han conseguido. Ahí es donde se aprecia la experiencia de dos artistas que saben cómo moverse dentro del trap sin perder autenticidad.

El lanzamiento viene acompañado además de un videoclip que refuerza el universo de la canción. Apuesta por una estética callejera, en consonancia con el tono del tema y pensada para potenciar su fuerza. La puesta en escena ayuda a ampliar esa sensación de seguridad que ya aparece en la letra.

Con DFWE, Miky Woodz sigue asegurando su lugar como uno de los nombres más respetados del trap latino, un terreno en el que lleva tiempo moviéndose años. Por su parte, Myke Towers aporta versatilidad y también veteranía.

El resultado es un tema que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de millones de fans. Les ha bastado con una buena producción y dos artistas que entienden perfectamente cómo construir un tema de trap.