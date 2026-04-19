Justin Bieber le dedica una canción a Billie Eilish en Coachella

Ahora Billie Eilish "Es una chica menos solitaria".
Justin Bieber le dedicó una canción a su superfan Billie Eilish durante su presentación en el segundo fin de semana de Coachella 2026 en Indio, California.
Según se puede ver un video compartido en redes sociales, la cantante de "Birds of a Feather" subió al escenario y se sentó en una silla mientras el intérprete de "Baby" le cantaba su éxito de 2009, "One Less Lonely Girl", a mitad de su presentación.
Billie Eilish no pudo contener su emoción cuando Bieber, de 32 años, la abrazó por detrás.
"Solo tú, nena", dijo Bieber al terminar su actuación.
@people If you wouldn’t shove me on stage with #JustinBieber to make my dream come true, you’re not my true friend. 🤪 #BillieEilish’s future sister-in-law #ClaudiaSulewski shared new footage of Billie at Justin’s #Coachella show, ahead of him serenading her for ‘One Less Lonely Girl,’ and we’re obsessed with the way Claudia, #HaileyBieber ♬ original sound - People Magazine
Las estrellas del pop se abrazaron antes de que Eilish, de 24 años, saliera corriendo de vuelta entre el público.
La cantante de "Happier Than Ever" es fan de Bieber desde hace mucho tiempo; de pequeña, incluso tenía la pared llena de pósteres del famoso cantante.
La primera vez que Eilish conoció en persona al cantante de “Peaches” fue en Coachella en 2019, y posteriormente colaboraron en el remix de su canción “Bad Guy”.
@lorismtx One Less Lonely Girl part Billie Eilish Justin Bieber Coachella 2026 #coachella2026 #coachella #JustinBieber #billieeilish ♬ som original - Lorena 🍒
Bieber también invitó a otras estrellas a su último concierto en Coachella, incluyendo a los raperos Big Sean y Sexyy Red.
El dos veces ganador del Grammy también invitó a SZA, y ambos artistas interpretaron a dúo su éxito de 2022, “Snooze”.