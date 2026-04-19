Justin Bieber le dedica una canción a Billie Eilish en Coachella

Estados Unidos.

Ahora Billie Eilish "Es una chica menos solitaria".

Justin Bieber le dedicó una canción a su superfan Billie Eilish durante su presentación en el segundo fin de semana de Coachella 2026 en Indio, California.

Según se puede ver un video compartido en redes sociales, la cantante de "Birds of a Feather" subió al escenario y se sentó en una silla mientras el intérprete de "Baby" le cantaba su éxito de 2009, "One Less Lonely Girl", a mitad de su presentación.

Billie Eilish no pudo contener su emoción cuando Bieber, de 32 años, la abrazó por detrás.

"Solo tú, nena", dijo Bieber al terminar su actuación.