¿Por qué fue hospitalizada Christina Applegate?

Ciudad de México.

La salud de Christina Applegate vuelve a encender las alertas en la industria del entretenimiento.

La actriz se encuentra actualmente hospitalizada en Los Ángeles, según reportó el portal TMZ, aunque hasta ahora no se ha confirmado el motivo de su ingreso.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por el medio, Christina Applegate habría sido internada a finales de marzo. Sin embargo, el hermetismo en torno a su estado ha sido total. Incluso, su representante evitó dar detalles, limitándose a señalar que no podía comentar sobre una posible hospitalización ni sobre tratamientos médicos.

La noticia cobra especial relevancia debido al historial de salud de la actriz, quien fue diagnosticada con esclerosis múltiple en junio de 2021. Desde entonces, ha sido abierta sobre los retos que enfrenta día a día con esta condición crónica, que afecta el sistema nervioso central y puede derivar en complicaciones físicas severas.

En sus recientes memorias, You With the Sad Eyes, la actriz detalla el impacto cotidiano de la enfermedad, describiendo dificultades para realizar acciones básicas como mover el brazo al despertar.