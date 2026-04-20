  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella

La intérprete, originaria de Medellín, Colombia, regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 16:38 -
  • Agencia EFE
Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella

La colombiana Karol G durante el segunfo fin de semana del Festival de Coachella.

VER MÁS FOTOS
Los Ángeles.

La cantante colombiana Karol G anunció que emprenderá una nueva gira de conciertos con motivo de su más reciente producción, 'Tropicoqueta', tras hacer historia en Coachella al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".

Sin fechas ni destinos confirmados por el momento, la intérprete, originaria de Medellín (Colombia), regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024, con su disco 'Mañana será bonito'.

Su actuación, que sirvió como cierre de los dos fines de semana del festival, convirtió a Coachella en una vitrina de la música latina, con invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro, entre otros.

La segunda semana del festival también destacó por otras apariciones sorpresa.

Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, que interpretaron juntas 'Vogue' y 'Like a Prayer'.

Asimismo, la californiana Billie Eilish acompañó a Justin Bieber, mientras que Lisa, integrante de la banda surcoreana Blackpink, sorprendió al unirse al productor Anyma para interpretar 'Bad Angel'.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias