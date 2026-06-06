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Euforia y buenas vibras: así se vivió el último bootcamp antes de Maratón La Prensa

¡Todo un éxito! San Pedro Sula volvió a vibrar en la madrugada de este sábado para el útimo bootcamp antes de la edición 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade.

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San Pedro Sula volvió a vibrar este sábado 6 de junio con el tercer y último bootcamp de la Maratón La Prensa.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
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En espectacular ambiente, los corrredores se hicieron presentes en el estacionamiento del Comisariato Los Andes para formar parte de esta última etapa rumbo a la gran competencia deportiva.
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Mario Valladares fue el encargado de dirigir el entrenamiento para todos los runners en la Ciudad Industrial.
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Corredores de todas las edades se hicieron presentes desde las 4:30 am en el punto de reunión.
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A partir de las 5:00 am, cientos de runners comenzaron con las rutas de 5 y 10 kilómetros por las calles de San Pedro Sula.
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Muchos de los equipos se sumaron al último bootcamp rumbo a la Maratón La Prensa.
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Los corredores llegaron de distintos sectores de San Pedro Sula y otras ciudades del país.
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¡Hasta los perritos se unieron! Ella llegó bien acompañada de su fiel amigo al último bootcamp.
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Cientos de corredores inundaron las calles sampedranas, ya con la mirada puesta en el gran evento que se desarrollará el próximo domingo 14 de junio.
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Este fue el segundo bootcamp desarrollado en San Pedro Sula, cerrando con broche de oro una nueva jornada a días del gran evento.
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Todo comenzó en La Ceiba, lugar donde por primera vez se desarrolló un bootcamp.
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Las autoridades y colaboradores estuvieron resguardando la seguridad de los atletas. La Policía Municipal brindando apoyo en el evento.
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Asimismo, el Sistema Nacional de Emergencias 911 estuvo al pendiente de cualquier detalle con cualquiera de los corredores que recorrieron las calles de San Pedro Sula.
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Los patrocinadores Gatorade, Aguazul, La Mundial-Total, Progcarne, Sercargo, Nissan, Fisiocrem, Fruvetsa, Farmacia Siman, Nana Banana y Monsol, también han formado parte de este histórico evento.
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Las bellas corredoras también fueron capturadas por el LENTE de LA PRENSA.
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Sin duda, cada uno vivió con toda la emoción el cierre de los bootcamps en San Pedro Sula.
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La Maratón LA PRENSA vivirá su edición número 50 y miles de hondureños dirán presente en la histórica cita.
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Los corredores llenaron de vida cada uno de los puntos en los recorridos de 5 y 10 kilómetros en San Pedro Sula.
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También se vivió un lindo ambiente familiar: ¡Hasta los más pequeños forman parte!
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Las instituciones desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del evento: Polícia Municipal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Sistema Nacional de Emergencias 911, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Seguridad privada GES, todos han sido fundamentales en este proceso.
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Miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) también nos acompañaron para ayudar a mantener el orden en las calles de San Pedro Sula.
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Asimismo, destacaron el Cuerpo de Bomberos, quienes estuvieron al pendiente de cualquier incidente a lo largo del recorrido.
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Alrededor de 15,000 competidores se esperan para la Edición de Oro de la Maratón LA PRENSA.
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El próximo domingo 14 de junio, las calles de San Pedro Sula volverán a vibrar con la competencia que tendrá como punto de partida el Comisariato Los Andes.
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Serán 5k, 10k y 21k las distancias para esta edición 50 de la Maratón La Prensa.
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La edición 50 de la Maratón LA PRENSA se celebrará en el reconocido circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año.
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Así se vivió nuestro último Bootcamp Oficial rumbo a la Edición de Oro.
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Los corredores se dieron cita desde tempranas horas en este sábado para disfrutar y aprovechar del último entrenamiento previo a la competencia.
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Los corredores disfrutaron de un agradable ambiente y se preparon de la mejor manera para el próximo fin de semana.
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La Cruz Roja Hondureña estuvo al pendiende de todos los corredores durante el último entreno. Todas las instituciones desempeñaron un papel crucial a lo largo de la preparación.
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Los grupos se sumaron a la etapa final a días de la gran competencia. ¡Ya se vive la emoción!
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Los bailes también se hicieron presentes luego de último entreno.
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¡Con toda la buena vibra! Así disfrutaron los corredores el último bootcamp de la Maratón LA PRENSA.
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Cientos de corredores se sumaron a la fiesta luego de sus respectivos recorridos.
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Parte del buen ambiente que se vivió en el estacionamiento del Comisariato Los Andes.
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Las chicas se sumaron al último entreno rumbo a la edición de oro de uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras y la región.
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Las bellas periodistas y runners Julia Murillo y Lizzi Benitez se hicieron presentes.
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Llegarán corredores de distintas edades, nacionalidades y diferentes zonas del país.
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Así que todo listo. Los Kits se entregarán el viernes 12 y sábado 13 en Expocentro, San Pedro Sula.
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¡Cerramos con broche de oro! Así se vivió el último entreno previo a la competencia. Cabe destacar que este año se correrá a beneficio de la Fundación 1,000 Escuelas de Shin Fujiyama..
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