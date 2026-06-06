Euforia y buenas vibras: así se vivió el último bootcamp antes de Maratón La Prensa

San Pedro Sula volvió a vibrar este sábado 6 de junio con el tercer y último bootcamp de la Maratón La Prensa.
En espectacular ambiente, los corrredores se hicieron presentes en el estacionamiento del Comisariato Los Andes para formar parte de esta última etapa rumbo a la gran competencia deportiva.
Mario Valladares fue el encargado de dirigir el entrenamiento para todos los runners en la Ciudad Industrial.
Corredores de todas las edades se hicieron presentes desde las 4:30 am en el punto de reunión.
A partir de las 5:00 am, cientos de runners comenzaron con las rutas de 5 y 10 kilómetros por las calles de San Pedro Sula.
Muchos de los equipos se sumaron al último bootcamp rumbo a la Maratón La Prensa.
Los corredores llegaron de distintos sectores de San Pedro Sula y otras ciudades del país.
¡Hasta los perritos se unieron! Ella llegó bien acompañada de su fiel amigo al último bootcamp.
Cientos de corredores inundaron las calles sampedranas, ya con la mirada puesta en el gran evento que se desarrollará el próximo domingo 14 de junio.
Este fue el segundo bootcamp desarrollado en San Pedro Sula, cerrando con broche de oro una nueva jornada a días del gran evento.
Todo comenzó en La Ceiba, lugar donde por primera vez se desarrolló un bootcamp.
Las autoridades y colaboradores estuvieron resguardando la seguridad de los atletas. La Policía Municipal brindando apoyo en el evento.
Asimismo, el Sistema Nacional de Emergencias 911 estuvo al pendiente de cualquier detalle con cualquiera de los corredores que recorrieron las calles de San Pedro Sula.
Los patrocinadores Gatorade, Aguazul, La Mundial-Total, Progcarne, Sercargo, Nissan, Fisiocrem, Fruvetsa, Farmacia Siman, Nana Banana y Monsol, también han formado parte de este histórico evento.
Las bellas corredoras también fueron capturadas por el LENTE de LA PRENSA.
Sin duda, cada uno vivió con toda la emoción el cierre de los bootcamps en San Pedro Sula.
La Maratón LA PRENSA vivirá su edición número 50 y miles de hondureños dirán presente en la histórica cita.
Los corredores llenaron de vida cada uno de los puntos en los recorridos de 5 y 10 kilómetros en San Pedro Sula.
También se vivió un lindo ambiente familiar: ¡Hasta los más pequeños forman parte!
Las instituciones desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del evento: Polícia Municipal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Sistema Nacional de Emergencias 911, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Seguridad privada GES, todos han sido fundamentales en este proceso.
Miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) también nos acompañaron para ayudar a mantener el orden en las calles de San Pedro Sula.
Asimismo, destacaron el Cuerpo de Bomberos, quienes estuvieron al pendiente de cualquier incidente a lo largo del recorrido.
Alrededor de 15,000 competidores se esperan para la Edición de Oro de la Maratón LA PRENSA.
El próximo domingo 14 de junio, las calles de San Pedro Sula volverán a vibrar con la competencia que tendrá como punto de partida el Comisariato Los Andes.
Serán 5k, 10k y 21k las distancias para esta edición 50 de la Maratón La Prensa.
La edición 50 de la Maratón LA PRENSA se celebrará en el reconocido circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año.
Así se vivió nuestro último Bootcamp Oficial rumbo a la Edición de Oro.
Los corredores se dieron cita desde tempranas horas en este sábado para disfrutar y aprovechar del último entrenamiento previo a la competencia.
Los corredores disfrutaron de un agradable ambiente y se preparon de la mejor manera para el próximo fin de semana.
La Cruz Roja Hondureña estuvo al pendiende de todos los corredores durante el último entreno. Todas las instituciones desempeñaron un papel crucial a lo largo de la preparación.
Los grupos se sumaron a la etapa final a días de la gran competencia. ¡Ya se vive la emoción!
Los bailes también se hicieron presentes luego de último entreno.
¡Con toda la buena vibra! Así disfrutaron los corredores el último bootcamp de la Maratón LA PRENSA.
Cientos de corredores se sumaron a la fiesta luego de sus respectivos recorridos.
Parte del buen ambiente que se vivió en el estacionamiento del Comisariato Los Andes.
Las chicas se sumaron al último entreno rumbo a la edición de oro de uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras y la región.
Las bellas periodistas y runners Julia Murillo y Lizzi Benitez se hicieron presentes.
Llegarán corredores de distintas edades, nacionalidades y diferentes zonas del país.
Así que todo listo. Los Kits se entregarán el viernes 12 y sábado 13 en Expocentro, San Pedro Sula.
¡Cerramos con broche de oro! Así se vivió el último entreno previo a la competencia. Cabe destacar que este año se correrá a beneficio de la Fundación 1,000 Escuelas de Shin Fujiyama..