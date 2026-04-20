  1. Inicio
  2. · Espectáculos

México conmemora el Día Internacional de José José

Los seguidores del artista participaron en la celebración del Día Internacional de José José, uno de los cantantes más reconocidos en América Latina.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 20:26 -
  • Agencia EFE
México conmemora el Día Internacional de José José

Admiradores del cantante mexicano José José se toman fotos con una imagen del intérprete, durante la conmemoración de su Día, este lunes en Ciudad de México (México).

Mario Guzmán / EFE
Ciudad de México.

Decenas de mexicanos se reunieron este lunes en el Parque de la China, en Ciudad de México, para celebrar el Día Internacional de José José, uno de los cantantes más reconocidos en el país norteamericano, y reivindicar su legado "único" siete años después de su fallecimiento.

Congregados en torno a su estatua en el barrio en el que vivió su juventud (colonia Clavería), sus seguidores cantaron durante varias horas algunas de las canciones más emblemáticas de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como 'Príncipe de la Canción', en el día que recuerda su figura -20 de abril-, fecha impulsada por su público en honor a una frase de su canción 'Me vas a echar de menos'.

En el acto de homenaje estuvo presente Ana Elena Noreña, de 81 años, esposa del artista entre 1976 y 1991 y considerada por muchos como su viuda legítima, quien fue ovacionada por el público antes de dedicarle unas palabras a José José.

"Muchas gracias por tanto cariño de todos", declaró a los medios de comunicación tras leer un pequeño discurso al público presente en el que destacó su figura "irrepetible".

¡Ni Madonna se salva de la delincuencia! Le robaron varias prendas en Coachella
La exesposa del cantante Jose José, Anel Noreña, habla durante la celebración del Día Internacional de José José, uno de los cantantes más reconocidos en el país norteamericano, este lunes en Ciudad de México (México).

La exesposa del cantante Jose José, Anel Noreña, habla durante la celebración del Día Internacional de José José, uno de los cantantes más reconocidos en el país norteamericano, este lunes en Ciudad de México (México).

(Mario Guzmán / EFE)

Manuela Aguilar y Andrea Martínez, quienes acudieron a su homenaje con "mucha emoción", explicaron posteriormente a EFE que sienten "mucha admiración" por el autor de canciones como 'El Triste' o 'La Nave del Olvido', al tiempo que apuntaron que a todos los mexicanos "nos marcó mucho" al ser un "cantante único".

En el caso de Martínez, ella se "enamoró" de su marido gracias a las canciones del artista mexicano en la época en la que "éramos jóvenes", recordó.

Ahora, después de tantos años, estas dos mujeres celebran el acto de hoy porque demuestra "cómo le queremos".

"Sus canciones las cantamos porque nos enamoramos con él. O sea, las vivimos, seguimos viviendo con él en esas canciones", dijeron.

Personas participan en la celebración del Día Internacional de José José.

Personas participan en la celebración del Día Internacional de José José.

 (Mario Guzmán / EFE)

Entre el público asistente había personas de todas las edades e incluso algunos llevaban cuadros de José José o iban vestidos para la ocasión, como es el caso de Yael Miranda y Guillermo Hernández, ambos de 29 años.

"Qué bueno que hagan esto cada año porque José José vive todavía en nuestros corazones, lo echamos aún de menos y esto es un homenaje para él porque sé que nos está viendo y escuchando desde donde esté", apuntaron.

Ellos iban vestidos con traje y con pequeñas imágenes del cantante, un "homenaje" porque el 'Príncipe de la Canción' "nos enseñó a vestirnos bien y cantar".

"Honor a quien honor se merece (...) Qué bueno que se sigue transmitiendo de generación en generación, que no se vaya quedando con las generaciones anteriores, que se siga rindiendo este homenaje", remataron.

José José, nacido en Ciudad de México en 1948, se posicionó como referente de la música romántica en el continente y su legado continúa vigente a día de hoy, siete años después de su muerte a los 71 años en el estado de Florida (EE.UU).

Los fans del Príncipe de la Canción le dejaron mensajes en un afiche.

Los fans del Príncipe de la Canción le dejaron mensajes en un afiche.

 (Mario Guzmán / EFE)

EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias