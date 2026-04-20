¡Ni Madonna se salva de la delincuencia! Le robaron varias prendas en Coachella

"¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", confesó a través de sus stories de Instagram.