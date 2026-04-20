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¡Ni Madonna se salva de la delincuencia! Le robaron varias prendas en Coachella

La "Reina del Pop" denunció en sus redes sociales que le robaron piezas icónicas de su archivo personal que fueron utilizadas durante su reciente presentación en el festival californiano.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 16:11 -
  • Redacción web
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Madonna fue la invitada de lujo de la cantante Sabrina Carpenter durante el segundo fin de semana del Festival de Coachella. Y aunque la actuación musical de las dos rubias fue todo un éxito, esto también le dejó un sabor agridulce a Madonna, pues le robaron varias prendas.

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Según confirmó la artista estadounidense en sus redes sociales este lunes 20 de abril, desconocidos sustrajeron parte de su vestuario de archivo, piezas que no solo tienen un alto valor económico, sino un peso simbólico fundamental en su carrera.
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De acuerdo con informes, entre los objetos sustraídos se encuentran prendas diseñadas exclusivamente por firmas de alta costura que la cantante ha utilizado en giras mundiales previas y que decidió "reeditar" para su presentación en Coachella.
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Testimonios del entorno de la cantante aseguran que la seguridad del evento está siendo investigada, ya que el acceso al área de backstage donde se encontraba el guardarropa era restringido.
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A través de sus redes sociales y mediante comunicados de sus representantes, la también actriz expresó su profunda tristeza e indignación.

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"¡Sigo volando desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Fue emocionante traer de vuelta Confessions II a donde empezó! Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido de mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: la campera, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", confesó a través de sus stories de Instagram.
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"No es solo ropa, es parte de mi historia y del esfuerzo de muchos artistas que trabajaron conmigo durante décadas", manifestó la cantante tras conocer la noticia.

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La artista ofreció una recompensa a quien proporcione información que permita recuperar las prendas y solicitó contactar a su equipo a través de un correo electrónico: "Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de: Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón", finalizó.
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El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fanáticos y usuarios han compartido el llamado de la cantante para ayudar a localizar las piezas, consideradas de alto valor tanto económico como simbólico.
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La policía local y la seguridad privada de Coachella trabajan en conjunto analizando las cámaras de vigilancia del sector de producción. Hasta el momento, no hay detenidos, pero se sospecha de un "trabajo interno" debido a la precisión con la que se seleccionaron las piezas robadas.
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