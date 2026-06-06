¿De qué murió Abraham Pérez, el "Lic. Cortillo", de la "Familia P.Luche"?

El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abraham Pérez, actor que alcanzó gran popularidad entre el público gracias a su participación en la exitosa serie "La Familia P. Luche", una de las producciones más emblemáticas de la televisión mexicana.
La noticia comenzó a circular durante las últimas horas a través de redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores expresaron su tristeza por la partida del intérprete, cuya actuación logró mantenerse vigente entre varias generaciones de espectadores.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el creador de contenido Omar Crew, quien aseguró haber mantenido una amistad cercana con Pérez y su familia durante muchos años. A través de una publicación compartió un emotivo mensaje de despedida.
"Amigo de tantos años ABRANSITO mejor conocido como Lic. Cortillo de #LaFamiliaPeluche se nos adelantó. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación", escribió en sus redes sociales.
Tras difundirse el mensaje, cientos de usuarios comenzaron a recordar algunas de las escenas más populares del actor, especialmente aquellas que protagonizó dentro de "La Familia P. Luche", producción encabezada por Eugenio Derbez que se convirtió en un fenómeno de la televisión latinoamericana.
Aunque Abraham Pérez participó en distintos proyectos artísticos a lo largo de su carrera, fue precisamente su personaje del "Licenciado Cortillo" el que le permitió conectar con una audiencia masiva y consolidar su reconocimiento dentro del medio. Además de su trabajo televisivo, el actor formó parte de otras producciones, entre ellas la película "7 Colombian Kilos", estrenada en 2007, donde mostró otra faceta de su talento interpretativo.
Dentro de "La Familia P. Luche", su personaje era uno de los ejecutivos vinculados a la empresa de Don Camerino y mantenía constantes enfrentamientos con Ludovico P. Luche y otros personajes de la historia, generando algunos de los momentos más memorables de la serie.
Uno de esos episodios quedó grabado en la memoria colectiva gracias a la frase "¡Sí, que se largue!", pronunciada durante una escena que con el paso de los años trascendió la pantalla para convertirse en uno de los memes más populares entre los seguidores de la producción.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los servicios funerarios ni posibles homenajes públicos para el actor. Familiares y representantes tampoco han emitido un comunicado ampliando la información sobre los actos de despedida.
¿De qué murió Abraham Pérez? Respecto a las causas de su fallecimiento, estas continúan sin ser reveladas públicamente. La confirmación de la noticia provino de personas cercanas al intérprete; sin embargo, se ha revelado que el actor y cómico mantenía diversas afectaciones de salud relacionadas con la diabetes, además de enfrentar complicaciones que le habían provocado un deterioro físico importante en los últimos años, según publicó TV Azteca. No existe un pronunciamiento oficial de la familia que esclarezca las circunstancias de su muerte.