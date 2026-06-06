¿De qué murió Abraham Pérez, el "Lic. Cortillo", de la "Familia P.Luche"?

¿De qué murió Abraham Pérez? Respecto a las causas de su fallecimiento, estas continúan sin ser reveladas públicamente. La confirmación de la noticia provino de personas cercanas al intérprete; sin embargo, se ha revelado que el actor y cómico mantenía diversas afectaciones de salud relacionadas con la diabetes, además de enfrentar complicaciones que le habían provocado un deterioro físico importante en los últimos años, según publicó TV Azteca. No existe un pronunciamiento oficial de la familia que esclarezca las circunstancias de su muerte.