Filtran imagen de Link en película de Zelda y luego la borran

La esperada película live-action de The Legend of Zelda volvió a generar conversación entre los fans, luego de que se difundiera —y posteriormente fuera eliminada— una imagen oficial del personaje de Link.
La ilustración fue compartida inicialmente por Gyula Pados, director de fotografía del proyecto, a través de su cuenta de Instagram. En la imagen, Link aparece con su atuendo clásico y empuñando la icónica Espada Maestra, en una representación fiel al universo del videojuego.
La publicación también incluía un parche del departamento de cámara, lo que ofrecía un breve vistazo al trabajo detrás de cámaras de la producción. Sin embargo, menos de 24 horas después, todo el contenido relacionado con la película fue eliminado de la cuenta del cineasta, sin explicación oficial.
Este movimiento ha despertado especulación entre seguidores de la franquicia, quienes interpretan la eliminación como una posible filtración no autorizada o un adelanto publicado antes de tiempo.
Reparto y estreno en desarrollo
La cinta, una de las apuestas más ambiciosas de Nintendo en el cine, ya confirmó a Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason en el papel de Zelda. Además, recientemente se abrió la cuenta oficial de la película en la red social X (antes Twitter), donde comenzaron a compartirse los primeros materiales promocionales.
En cuanto a su distribución, la película llegará primero a salas de cine y, posteriormente, estará disponible en Netflix, como parte de un acuerdo con Sony Pictures.
El estreno, que inicialmente estaba previsto en una fecha anterior, fue reprogramado para el 7 de mayo de 2027 debido a ajustes en la producción.
Mientras tanto, detalles como la posible aparición de Ganondorf o si el personaje de Link tendrán diálogos continuos siendo temas de conversación entre la comunidad.