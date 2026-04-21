Filtran imagen de Link en película de Zelda y luego la borran

La esperada película live-action de The Legend of Zelda volvió a generar conversación entre los fans, luego de que se difundiera —y posteriormente fuera eliminada— una imagen oficial del personaje de Link.

La ilustración fue compartida inicialmente por Gyula Pados, director de fotografía del proyecto, a través de su cuenta de Instagram. En la imagen, Link aparece con su atuendo clásico y empuñando la icónica Espada Maestra, en una representación fiel al universo del videojuego.

La publicación también incluía un parche del departamento de cámara, lo que ofrecía un breve vistazo al trabajo detrás de cámaras de la producción. Sin embargo, menos de 24 horas después, todo el contenido relacionado con la película fue eliminado de la cuenta del cineasta, sin explicación oficial.

Este movimiento ha despertado especulación entre seguidores de la franquicia, quienes interpretan la eliminación como una posible filtración no autorizada o un adelanto publicado antes de tiempo.