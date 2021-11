El cantante de música pop que tiene 30 años de edad, es hijo de una hondureña y ha visitado el país catracho en numerosas ocasiones.

Comunidad LGTB+

Recientemente Archuleta publicó un mensaje en sus redes sociales en el que compartió que es parte de la comunidad LGBTQ+.

“Pensé que era importante compartir esto porque sé que muchas otras personas con crianza religiosa sienten lo mismo. He estado abierto a mí mismo y a mi familia cercana durante algunos años y ahora no estoy seguro de mi propia sexualidad. Salí del armario en 2014 como gay para mi familia. Pero luego tuve sentimientos similares por ambos sexos, así que tal vez me encuentro en un espectro bisexual”, escribió el intérprete de “Crush” en sus redes sociales.

Archuleta también instó a todas las personas a ser más comprensivos y compasivos con quienes forman parte de la comunidad LGBTQ.