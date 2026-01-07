  1. Inicio
Fiesta de Olimpia, héroe, Espinel desatado, bronca y ¿quién es la pelirroja en la Gran Final?

La tristeza de Pablo Lavallén al perder el título con Marathón, festejo de Olimpia y las bellas chicas en el estadio Nacional.

Fiesta de Olimpia, héroe, Espinel desatado, bronca y ¿quién es la pelirroja en la Gran Final?
Las imágenes de la Gran Final que le ganó Olimpia 1-0 al Marathón por el título de campeón del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Mauricio Ayala, Marvin Salgado y David Romero
Espectacular imagen de los equipos titulares de Olimpia y Marathón entonando el himno nacional de Honduras ante un marco impresionante, con un llenazo en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La belleza de la mujer hondureña se hizo presente en la Gran Final en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta hermosa aficionada del Marathón llegó a tempranas horas para ingresar al estadio Nacional Chelato Uclés.
Lindas aficionadas del Olimpia que se hicieron presente en la Gran Final en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Amigas y rivales: bellas aficionadas del Olimpia y Marathón posando para el lente de Diario La Prensa.
Las hermosas edecanes de Dilo que cautivaron en las graderías del estadio Nacional Chelato Ulcés.
Esta bella edecán posó muy sonriente para el lente de Diario La Prensa.
Esta hermosa chica edecán fue sensación en el estadio Nacional Chelato Uclés durante la Gran Final.
Emily Obando es la hija de la leyenda hondureña Nene Obando, la bella chica se desempeña como edecán.
Otra guapa edecán que cautivó en la Gran Final entre Olimpia y Marathón.
No podía faltar la belleza de las aficionadas de Marathón.
Ester Mendoza, presentadora y famosa chica fitness, se hizo presente al estadio Nacional.
Dos lindas aficionadas del Olimpia que disfrutaron de la Gran Final en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Otra linda aficionada olimpista que celebró en la Gran Final en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La árbitra hondureña Shirley Perelló, esposa del preparador de porteros del Marathón, Víctor Coello, asistió a la Gran Final en el estadio Nacional Chelato Uclés.
El espectacular recibimiento de los aficionados del Olimpia a su equipo cuando entraba a la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta pareja se comprometió y así posaron: ella feliz con su anillo de compromiso.
Ella es la hermosa pelirroja que robó miradas en el estadio Nacional Chelato Uclés durante la Gran Final Olimpia vs Marathón. ¿Quién es?

La hermosa pelirroja cautivó en el estadio Nacional Chelato Uclés durante la Gran Final Olimpia vs Marathón usando una camiseta de la Selección de Honduras.
Todo el plantel de jugadores del Olimpia posó en la foto del recuerdo antes del inicio de la Gran Final.
Este fue el 11 titular del Marathón que encaró la Gran Final contra el Olimpia.
El exportero Noel Valladares, leyenda del Olimpia y de la Selección de Honduras, no se perdió la Gran Final.
Eduardo Maldonado. director general del canal HCH, es fiel aficionado del Olimpia y estuvo en la Gran Final.
El portero panameño César Samudio sufrió un duro golpe con un compañero cuando despejó un tiro de esquina del Olimpia.
Edrick Menjívar se agrandó en el arco del Olimpia. El portero bajó el balón con el pecho y casi se complica regalando un córner.
Jorge Álvarez y Alexy Vega protagonizaron una bronca durante los últimos minutos del primer tiempo.
Jorge Álvarez se molestó mucho con Alexy Vega por una dura falta que le hizo el jugador del Marathón y le reclamó con este empujón. Se encararon ambos futbolistas.
Los jugadores de ambos equipos protagonizaron la bronca después de lo que hicieron Jorge Álvarez y Alexy Vega. El árbitro Saíd Martínez vio todo y amonestó a ambos futbolistas.
El reclamo de Carlos "Mango" Sánchez al árbitro Saíd Martínez.
Pablo Lavallén no estaba muy contento con las decisiones arbitrales de Saíd Martínez.
Saíd Martínez le sacó tarjeta amarilla a un miembro del cuerpo técnico del Marathón y Pablo Lavallén pidió calma a su equipo.
José Mario Pinto se convirtió en el héroe inesperado de la Gran Final con este golazo para darle el título al Olimpia.
José Mario Pinto dejó de rodillas a César Samudio y Javier Rivera tras su bombazo que desató al olimpismo.
La celebración eufórica de José Mario Pinto con Edwin Rodríguez y Jorge Benguché.
La locura se apoderó de los jugadores del Olimpia celebrando el golazo de José Mario Pinto.
Hasta Eduardo Espinel corrió donde estaban celebrando los jugadores del Olimpia para unirse a los festejos.
Todos llegaron a abrazar a José Mario Pinto, el héroe de la Copa 40 del Olimpia.
José Mario Pinto le dio las gracias a Jorge Álvarez por la asistencia de su golazo.
Eduardo Espinel celebró como uno más tras el golazo de José Mario Pinto.
Eduardo Espinel se fue encima de Carlos "Mango" Sánchez en la celebración del golazo de José Mario Pinto.
Eduardo Espinel se desató tras el golazo de José Mario Pinto y protagonizó una alocada celebración.
Eduardo Espinel se desató tras el golazo de José Mario Pinto y protagonizó una alocada celebración.
La tristeza de Pablo Lavallén en la Gran Final contra el Olimpia.
En el segundo tiempo una parte de las torres de luces se apagaron y el partido se detuvo por unos 10 minutos.
Se apagaron la mitad de las luces de en el estadio Nacional Chelato Uclés y retrasó la continuidad de la Gran Final.
Saíd Martínez charlando con los capitanes Edrick Menjívar y César Samudio durante el apagón.
