Fiesta de Olimpia, héroe, Espinel desatado, bronca y ¿quién es la pelirroja en la Gran Final?

Las imágenes de la Gran Final que le ganó Olimpia 1-0 al Marathón por el título de campeón del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Espectacular imagen de los equipos titulares de Olimpia y Marathón entonando el himno nacional de Honduras ante un marco impresionante, con un llenazo en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La árbitra hondureña Shirley Perelló, esposa del preparador de porteros del Marathón, Víctor Coello, asistió a la Gran Final en el estadio Nacional Chelato Uclés.
El espectacular recibimiento de los aficionados del Olimpia a su equipo cuando entraba a la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta pareja se comprometió y así posaron: ella feliz con su anillo de compromiso.
Todo el plantel de jugadores del Olimpia posó en la foto del recuerdo antes del inicio de la Gran Final.
Este fue el 11 titular del Marathón que encaró la Gran Final contra el Olimpia.
El exportero Noel Valladares, leyenda del Olimpia y de la Selección de Honduras, no se perdió la Gran Final.
Eduardo Maldonado. director general del canal HCH, es fiel aficionado del Olimpia y estuvo en la Gran Final.
El portero panameño César Samudio sufrió un duro golpe con un compañero cuando despejó un tiro de esquina del Olimpia.
Edrick Menjívar se agrandó en el arco del Olimpia. El portero bajó el balón con el pecho y casi se complica regalando un córner.
Jorge Álvarez y Alexy Vega protagonizaron una bronca durante los últimos minutos del primer tiempo.
Jorge Álvarez se molestó mucho con Alexy Vega por una dura falta que le hizo el jugador del Marathón y le reclamó con este empujón. Se encararon ambos futbolistas.
Los jugadores de ambos equipos protagonizaron la bronca después de lo que hicieron Jorge Álvarez y Alexy Vega. El árbitro Saíd Martínez vio todo y amonestó a ambos futbolistas.
El reclamo de Carlos "Mango" Sánchez al árbitro Saíd Martínez.
Pablo Lavallén no estaba muy contento con las decisiones arbitrales de Saíd Martínez.
Saíd Martínez le sacó tarjeta amarilla a un miembro del cuerpo técnico del Marathón y Pablo Lavallén pidió calma a su equipo.
José Mario Pinto se convirtió en el héroe inesperado de la Gran Final con este golazo para darle el título al Olimpia.
José Mario Pinto dejó de rodillas a César Samudio y Javier Rivera tras su bombazo que desató al olimpismo.
La celebración eufórica de José Mario Pinto con Edwin Rodríguez y Jorge Benguché.
La locura se apoderó de los jugadores del Olimpia celebrando el golazo de José Mario Pinto.
Hasta Eduardo Espinel corrió donde estaban celebrando los jugadores del Olimpia para unirse a los festejos.
Todos llegaron a abrazar a José Mario Pinto, el héroe de la Copa 40 del Olimpia.
José Mario Pinto le dio las gracias a Jorge Álvarez por la asistencia de su golazo.
Eduardo Espinel celebró como uno más tras el golazo de José Mario Pinto.
Eduardo Espinel se fue encima de Carlos "Mango" Sánchez en la celebración del golazo de José Mario Pinto.
Eduardo Espinel se desató tras el golazo de José Mario Pinto y protagonizó una alocada celebración.
La tristeza de Pablo Lavallén en la Gran Final contra el Olimpia.
En el segundo tiempo una parte de las torres de luces se apagaron y el partido se detuvo por unos 10 minutos.
Se apagaron la mitad de las luces de en el estadio Nacional Chelato Uclés y retrasó la continuidad de la Gran Final.
Saíd Martínez charlando con los capitanes Edrick Menjívar y César Samudio durante el apagón.