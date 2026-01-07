  1. Inicio
  2. · Honduras

Motociclistas ceibeños abarrotan tiendas en busca de chalecos reflectantes

La normativa tiene como objetivo reducir los accidentes en motocicleta. Las tiendas de La Ceiba y a nivel nacional han lucido abarrotadas de personas adquiriendo un chaleco reflectante

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 18:15 -
  • Carlos Molina
Motociclistas ceibeños abarrotan tiendas en busca de chalecos reflectantes

Los ceibeños acudieron en masa a los negocios que venden chalecos reflectantes para evitar ser multados.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

Luego de que la Secretaría de Seguridad anunciara la entrada en vigencia del uso obligatorio de chalecos reflectantes para motociclistas en todo el territorio nacional, las tiendas de La Ceiba, en el norte de Honduras, estuvieron abarrotadas durante todo el día y la noche de este miércoles.

La normativa tiene como objetivo principal reducir los índices de accidentes viales en motocicletas, especialmente durante la noche. “Ando comprando porque no quiero que me paren los tránsitos y me pongan una esquela”, expresó Erlin Santos.

Más de 25,000 conductores sancionados por manejar bajo efectos del alcohol en 2025

Cada chaleco tiene un costo aproximado de 173 lempiras, aunque en algunos otros lados se cotizan más caros, hasta 200 lempiras. En unas tiendas se agotaron rápido, ya que la demanda fue bastante.

Y no solo en La Ceiba se han mantenido llenos los negocios que comercializan accesorios para vehículos, a nivel nacional también se reportaron tiendas abarrotadas de motociclistas que buscaban adquirir un chaleco.

A nivel nacional los motociclistas ya usan los chalecos reflectantes.

A nivel nacional los motociclistas ya usan los chalecos reflectantes.

 (Foto: Cortesía)

Operativos y multas

En las principales ciudades del litoral Atlántico, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) comenzaron a realizar operativos para verificar que los motociclistas porten sus respectivos chalecos reflectantes.

Aunque el chaleco es más efectivo durante la noche, la DNVT aclaró que su uso será obligatorio durante todo el día, debido a que los accidentes de tránsito se registran a cualquier hora.

Quienes incumplan la medida serán sancionados con una multa de 400 lempiras, según la normativa que ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta y que entró en vigencia este 7 de enero.

Atlántida reduce muertes por accidentes viales pese al aumento de percances

La normativa también cubre a los pasajeros que se transporten en una motocicleta. La Ley de Tránsito también prohíbe a más de dos personas en una motocicleta en algunas ciudades.

De acuerdo con cifras oficiales, 2025 cerró con 1,894 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, siete más que en 2024, cuando se reportaron 1,887 muertes, lo que encendió las alertas de las autoridades viales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias