Motociclistas ceibeños abarrotan tiendas en busca de chalecos reflectantes

La Ceiba, Atlántida

Luego de que la Secretaría de Seguridad anunciara la entrada en vigencia del uso obligatorio de chalecos reflectantes para motociclistas en todo el territorio nacional, las tiendas de La Ceiba, en el norte de Honduras, estuvieron abarrotadas durante todo el día y la noche de este miércoles. La normativa tiene como objetivo principal reducir los índices de accidentes viales en motocicletas, especialmente durante la noche. “Ando comprando porque no quiero que me paren los tránsitos y me pongan una esquela”, expresó Erlin Santos.

Cada chaleco tiene un costo aproximado de 173 lempiras, aunque en algunos otros lados se cotizan más caros, hasta 200 lempiras. En unas tiendas se agotaron rápido, ya que la demanda fue bastante. Y no solo en La Ceiba se han mantenido llenos los negocios que comercializan accesorios para vehículos, a nivel nacional también se reportaron tiendas abarrotadas de motociclistas que buscaban adquirir un chaleco.

Operativos y multas

En las principales ciudades del litoral Atlántico, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) comenzaron a realizar operativos para verificar que los motociclistas porten sus respectivos chalecos reflectantes. Aunque el chaleco es más efectivo durante la noche, la DNVT aclaró que su uso será obligatorio durante todo el día, debido a que los accidentes de tránsito se registran a cualquier hora. Quienes incumplan la medida serán sancionados con una multa de 400 lempiras, según la normativa que ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta y que entró en vigencia este 7 de enero.