Atlántida reduce muertes por accidentes viales pese al aumento de percances

La Ceiba, Atlántida

Aunque el número de colisiones y percances viales aumentó, el desenlace fatal fue menor durante 2025.

Un cierre de año con cifras alentadoras presenta el departamento de Atlántida en materia de seguridad vial. De acuerdo con datos oficiales comparativos entre 2024 y 2025, el departamento registró una disminución en la pérdida de vidas humanas a causa de accidentes de tránsito, al bajar de la barrera de los 100 fallecidos.

Hasta mediados de diciembre se reportaban 764 accidentes viales, con un saldo de 97 personas fallecidas y 164 lesionadas. En 2024, en tanto, se contabilizaron 634 percances, con 115 fallecidos y 100 personas lesionadas.

El informe indica que, pese a registrarse 160 accidentes más que el año anterior, la severidad de los hechos en términos de mortalidad se redujo aproximadamente en un 15 %. No obstante, la cifra de personas lesionadas aumentó de forma significativa, lo que sugiere una mayor incidencia de accidentes con daños físicos no letales.

El reporte detalla la distribución de las muertes por municipio en Atlántida durante 2025, donde La Ceiba continúa como el punto más crítico, mientras que Arizona destaca con saldo blanco. En la llamada “Novia de Honduras” se contabilizan 32 fallecidos, seguida de Tela con 21.

La Masica reporta 13 muertes, Jutiapa nueve, El Porvenir seis, Esparta cuatro, San Francisco uno y Arizona no registra personas fallecidas por accidentes de tránsito.

Cabe destacar que La Ceiba y Tela también encabezaron la lista de muertes por accidentes viales en 2024. En La Ceiba se registraron 40 fallecimientos, ocho más que en 2025, mientras que Tela contabilizó 32, once más que el presente año.