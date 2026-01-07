¿Qué multa enfrentarán los motociclistas que no usen el chaleco reflectante?

Ante el incremento de fallecidos por accidentes de tránsito registrados en 2025, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) puso en marcha en 2026 una nueva disposición que obliga a los motociclistas a utilizar chaleco reflectante, como parte de las acciones para reducir la siniestralidad vial en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, 2025 cerró con 1,894 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, siete más que en 2024, cuando se reportaron 1,887 muertes, lo que encendió las alertas de las autoridades viales.
La nueva normativa establece que tanto el conductor como el pasajero que se transporten en motocicleta deberán portar chaleco reflectante en todo momento, independientemente de la hora del día.
José Adonay Hernández, director de la DNVT, explicó que la medida responde a la necesidad urgente de reducir los accidentes provocados por la baja visibilidad de los motociclistas, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.
“El uso del chaleco reflectante no es opcional. Debe portarlo el conductor y también el pasajero, ya que muchos siniestros ocurren porque las motocicletas no son visibles para otros conductores”, señaló Hernández.
Aunque el chaleco es más efectivo durante la noche, la DNVT aclaró que su uso será obligatorio durante todo el día, debido a que los accidentes de tránsito se registran a cualquier hora.
El incumplimiento será sancionado con una multa de 400 lempiras. La nueva disposición será implementada a nivel nacional.
Por su parte, Ricci Montoya, subinspectora de Tránsito, indicó que durante 2026 también se reforzarán los operativos para sancionar a quienes sobrepasen el número permitido de personas a bordo de motocicletas, una práctica que incrementa el riesgo de accidentes graves.
Las autoridades informaron que los chalecos reflectantes tienen un costo accesible, con precios que oscilan entre 100 y 150 lempiras, dependiendo del punto de venta.
La DNVT reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y adoptar medidas de prevención, con el objetivo de reducir las muertes en las carreteras hondureñas.