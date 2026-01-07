  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?

La Gran Final tuvo un momento de bronca por una dura falta de Alexy Vega contra Jorge Álvarez. ¿Qué hicieron los técnicos?

Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
1 de 21

La Gran Final entre Olimpia y Marathón por el título del Torneo Apertura 2025-2026 vivió un momento de mucha tensión que protagonizaron Jorge Álvarez y Alexy Vega. ¿Qué pasó con los entrenadores Eduardo Espinel y Pablo Lavallén?

 FOTOS: Mauricio Ayala, Marvin Salgado y David Romero
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
2 de 21

La tremenda pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega se dio en el tramo final del primer tiempo.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
3 de 21

Se jugaban 37 minutos, cuando se produjo una fuerte bronca entre jugadores de ambos equipos.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
4 de 21

La acción se originó tras una dura falta cometida por Alexy Vega sobre Jorge Álvarez, que encendió los ánimos en el terreno de juego y rompió momentáneamente el ritmo del juego.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
5 de 21

Tras la infracción, el mediocampista del Olimpia se levantó de inmediato muy molesto y empujó al extremo del Marathón.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
6 de 21

La situación provocó que futbolistas de ambos bandos ingresaran al altercado para defender a sus compañeros.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
7 de 21

El conato de bronca creció rápidamente, con empujones y reclamos, obligando al árbitro a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
8 de 21

En medio del tumulto, Alexy Vega le propinó un manotazo en el rostro a Jorge Benguché, lo que terminó de caldear el ambiente en la final.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
9 de 21

Clinton Bennett se metió en el zafarrancho y se peleó con Alexy Vega al querer quitarle el balón de las manos.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
10 de 21

Algunos jugadores del Olimpia tuvieron que controlar a Clinton Bennett que también entró en la pelea.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
11 de 21

Hasta uno de los árbitros asistentes tuvo que meterse al campo para controlar a Clinton Bennett.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
12 de 21

Jorge Benguché estaba furioso después del manotazo que le lanzó al rostro Alexy Vega.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
13 de 21

Carlos "Mango" Sánchez le reclamó muy efusivamente a Saíd Martínez por lo que hizo Alexy Vega.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
14 de 21

El árbitro central Saíd Martínez controló la situación y anotó todo para luego sancionar a los jugadores.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
15 de 21

Saíd Martínez mostró tarjeta amarilla tanto a Jorge Álvarez como a Alexy Vega, dejando constancia disciplinaria del momento más caliente del primer tiempo en el clásico nacional.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
16 de 21

La decisión del árbitro de la Gran Final no gustó a algunos jugadores de Olimpia y Marathón y le reclamaron a Saíd Martínez.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
17 de 21

Eduardo Espinel caminó por el campo para buscar ubicarse en el dugout del Olimpia. ¿Qué pasó con Pablo Lavallén?
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
18 de 21

Tras el cruce de palabras después del primer partido de la final, Eduardo Espinel no saludó a Pablo Lavallén y caminó hasta su banquillo sin mirarlo.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
19 de 21

El entrenador uruguayo del Olimpia se molestó en conferencia de prensa después del primer partido de la final y recibió respuesta de Pablo Lavallén.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
20 de 21

Pablo Lavallén tampoco saludó a Eduardo Espinel antes del inicio del partido de la Gran Final.
Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?
21 de 21

El técnico argentino del Marathón dirige su primera final como entrenador verdolaga.
Cargar más fotos