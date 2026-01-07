Así fue la pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega: ¿qué pasó con Espinel y Lavallén?

La Gran Final entre Olimpia y Marathón por el título del Torneo Apertura 2025-2026 vivió un momento de mucha tensión que protagonizaron Jorge Álvarez y Alexy Vega. ¿Qué pasó con los entrenadores Eduardo Espinel y Pablo Lavallén?
La tremenda pelea entre Jorge Álvarez y Alexy Vega se dio en el tramo final del primer tiempo.
Se jugaban 37 minutos, cuando se produjo una fuerte bronca entre jugadores de ambos equipos.
La acción se originó tras una dura falta cometida por Alexy Vega sobre Jorge Álvarez, que encendió los ánimos en el terreno de juego y rompió momentáneamente el ritmo del juego.
Tras la infracción, el mediocampista del Olimpia se levantó de inmediato muy molesto y empujó al extremo del Marathón.
La situación provocó que futbolistas de ambos bandos ingresaran al altercado para defender a sus compañeros.
El conato de bronca creció rápidamente, con empujones y reclamos, obligando al árbitro a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.
En medio del tumulto, Alexy Vega le propinó un manotazo en el rostro a Jorge Benguché, lo que terminó de caldear el ambiente en la final.
Clinton Bennett se metió en el zafarrancho y se peleó con Alexy Vega al querer quitarle el balón de las manos.
Algunos jugadores del Olimpia tuvieron que controlar a Clinton Bennett que también entró en la pelea.
Hasta uno de los árbitros asistentes tuvo que meterse al campo para controlar a Clinton Bennett.
Jorge Benguché estaba furioso después del manotazo que le lanzó al rostro Alexy Vega.
Carlos "Mango" Sánchez le reclamó muy efusivamente a Saíd Martínez por lo que hizo Alexy Vega.
El árbitro central Saíd Martínez controló la situación y anotó todo para luego sancionar a los jugadores.
Saíd Martínez mostró tarjeta amarilla tanto a Jorge Álvarez como a Alexy Vega, dejando constancia disciplinaria del momento más caliente del primer tiempo en el clásico nacional.
La decisión del árbitro de la Gran Final no gustó a algunos jugadores de Olimpia y Marathón y le reclamaron a Saíd Martínez.
Eduardo Espinel caminó por el campo para buscar ubicarse en el dugout del Olimpia. ¿Qué pasó con Pablo Lavallén?
Tras el cruce de palabras después del primer partido de la final, Eduardo Espinel no saludó a Pablo Lavallén y caminó hasta su banquillo sin mirarlo.
El entrenador uruguayo del Olimpia se molestó en conferencia de prensa después del primer partido de la final y recibió respuesta de Pablo Lavallén.
Pablo Lavallén tampoco saludó a Eduardo Espinel antes del inicio del partido de la Gran Final.
El técnico argentino del Marathón dirige su primera final como entrenador verdolaga.