Final Olimpia vs Marathón, EN VIVO: ¡Hoy se define al campeón! Hora y dónde ver

Tegucigalpa, Honduras.

Si la serie de por sí ya era pareja, Olimpia y Marathón lo dejaron evidenciado. Ambos equipos demostraron en el terreno de juego, el por que lideraron en el Apertura 2025 y comandaron como los mejores equipos en la actual campaña del balompié catracho. ¡No hubo tregua en San Pedro Sula!

Los albos y verdolagas dejaron la moneda en el aire tras dejar todo en la final de ida en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula luego de igualar 2-2 en un electrizante choque que tuvo de todo. Por parte de los sampedranos marcaron Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo, mientras que los capitalinos pusieron las tablas con tantos de Emmanuel Hernández y Yustin Arboleda.

¡Se viene la fiesta, hoy se define el campeón! Olimpia y Marathón se visten de gala esta noche y no es para menos, ya que este miércoles 7 de enero en una final inédita, se conocerá al nuevo mandamás de la Liga Nacional de Honduras.

Por un lado, el Monstruo Verde, dirigido por Pablo Lavallén quiere cerrar con broche de oro la temporada y darle la tan ansiada décima al equipo sampedrano, que no gana un título desde aquella final ganada al Motagua en el torneo Clausura 2018.

El estratega argentino busca devolverle la alegría al Marathón y en el marco de su Centenario (2025) coronarse también en la memoria del que fue su presidente, Orinson Amaya, fallecido el pasado 1 de diciembre.

El panorama no es sencillo, pero tampoco imposible; los verdolagas intentarán revertir la historia y dar el batacazo en tierras capitalinas, porque curiosamente al igualar en la ida de las finales siendo local se dio en 4 veces y todas frente al Olimpia. En Tegucigalpa, el León fue contundente celebrando.

Por el lado del cuadro dirigido por Eduardo Espinel, el guión parece ser más favorable. El León persigue su título número 40 en el fútbol hondureño, para así igualar al Saprissa a nivel centroamericano; el estratega uruguayo fue campeón en su torneo debut tras coronarse en el Clausura 2025.

Sin embargo, no será una prueba fácil, ya que el Marathón de Pablo Lavallen ha demostrado que va en serio por el título y que estar en la final no es por simple coincidencia.

Marathón, segundo lugar en las vueltas regulares del Apertura 2025 con 42 puntos, avanzó a la final luego de superar en las triangulares al Olancho FC y Platense. Los verdolagas terminaron como líderes del Grupo B con 10 puntos.

Por su parte, el Olimpia selló su pase después de dejar en el camino a Motagua y Real España. Los albos fueron líderes de las vueltas regulares de la actual temporada con 44 unidades y en su grupo encabezaron con 10.