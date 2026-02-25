Lauro Chimilio revela lo que pasó con Cobán Imperial y las acusaciones de robo

San Pedro Sula, Honduras.

También fue involucrado en un confrontamiento con aficionados del Brasilia, cuando militaba con Leones bajo el mando de Héctor Vargas. Lauro fue acusado de sacar un arma de fuego para enfrentar a los seguidores del equipo rival tras insultos y finalmente salir custodiado por los elementos de la policía nacional en dicho encuentro.

Dentro del equipo isleño se destacó la participación del volante catracho L auro Chimilio , jugador que se ha visto en varias polémicas en los últimos meses, dentro y fuera de Honduras. Lo más reciente del jugador fue el fichaje caído que tuvo con el Cobán Imperial, pese a que el club guatemalteco lo anunció en redes sociales, el ceibeño decidió regresar.

Se disputó la quinta jornada de la Liga de Ascenso en Honduras, duelo que tenía como protagonistas al Honduras Progreso y al Estrella F.C. de Islas de la Bahía, encuentro que finalizó en triunfo para el conjunto progreseño de 2-1 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Diario LA PRENSA habló con Lauro Chimilio post partido y el jugador aprovechó para aclarar sobre la polémica de su fichaje caído del Cobán Imperial de Guatemala, explicó el motivo de su salida de Leones y como Estrella F.C. le apoyo en el duro momento que vivió.

¿Cómo te sientes nuevamente estar en segunda división, en este nuevo proyecto de Estrella?

Muy bien, la verdad, de estar en esta institución. No hemos arrancado el torneo de la mejor manera, pero confiamos en Dios que el domingo podamos darle vuelta a la página.

Eres un jugador con bastante experiencia en primera y segunda división, con Vida y con Leones. ¿Qué le vienes a aportar a este equipo?

Vengo a aportar mi granito de arena como cualquier otro jugador y a sudar la camisa, que es lo primordial. Primero Dios las cosas se nos puedan dar, porque el domingo tenemos otra final, que es el partido para cerrar la primera vuelta, y esperamos hacerlo con pie derecho.

¿Qué se les dice a los muchachos que están viviendo sus primeras experiencias en segunda?

Es un poco difícil para ellos porque en primera es más táctico y en segunda es más de tirar, correr y meterle pata. Aquí es de meter pata, entonces los invito a que se concentren, entrenen y se adapten lo más pronto posible.

Compartiste bastante con “La Flecha” Marvin, incluso fue campeón en primera. ¿Cómo ha sido reencontrarte con él?

Compartí con él en Vida, es una buena persona y nos va a aportar bastante porque ya tiene conocimiento de lo que es la segunda división.

Previo al arranque del torneo, te viste envuelto con una polémica en Guatemala, ¿qué paso?

En Leones me salió una oportunidad en Cobán Imperial y tuve un problemita. Ellos pagaron la rescisión de mi contrato y yo supuestamente venía para Leones, pero no se me dieron las cosas. Luego salió que yo había agarrado 5 mil dólares, cuando nunca recibí ese dinero.

¿Qué pasó exactamente con Cobán Imperial?

Todo estaba bien, solo tuvimos un problema en la parte económica y por eso decidí venirme, porque los números no me daban. Entonces regresé a mi tierra para jugar en segunda división.

Se dice que tomaste un dinero...

No, negativo. Yo enseñé la evidencia de lo que firmé. Solo me dieron un saldo de 29 mil lempiras; de ahí pagué 6 mil de pasajes y quedaban 23 mil lempiras que debía. El Club Deportivo Estrella pagó todo eso.

¿El club te ayudó para poder incorporarte?

Sí, claro. Me ayudaron y estoy agradecido con ellos. Ahora me toca agradecer dentro del terreno de juego haciendo bien las cosas.

En Leones también hubo un problema con aficionados. ¿Qué pasó?

Eso ya quedó atrás. Hay que darle vuelta a la página y primero Dios las cosas se me den acá y salgan mejores oportunidades.

¿Cuáles son tus objetivos ahora con este equipo?

Primero clasificar a la liguilla y pelear semifinales y finales. Que Dios esté con nosotros y podamos llegar ahí.

¿Te gustaría regresar a Primera División?

Sí, claro. Tengo la ilusión y la condición de regresar a Primera, y primero Dios se me den las cosas.

¿Has tenido contactos con equipos de Primera?

Sí, por ahí he tenido comunicación, pero no voy a mencionar nombres. No ha sido nada concreto.