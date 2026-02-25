Motagua presiona a Real España y Olimpia sonríe: así quedó la tabla en Honduras

¡Arde la cima! La pelea en el Torneo Clausura 2026 continúa con intensidad y este miércoles 25 de febrero siguieron las acciones de la jornada 6. Motagua visitó al Juticalpa FC, mientras que el Olimpia enfrentó al Choloma en el Nacional.
Las cosas se mantienen fuertes en la cima. El Real España ya está siendo presionado, esto luego del triunfo del Ciclón Azul sobre el Juticalpa por 1-2 en tierras olanchanas.
Tras el partido, el Motagua de Javier López escaló a la segunda plaza luego de llegar a 15 puntos, y se pone a 2 de alcanzar a la Máquina Aurinegra que lidera con 17; el equipo sampedrano descansa en esta fecha.
Por su parte, el Olimpia regresó a la senda del triunfo luego de doblegar al Choloma (2-0) en el Estadio Nacional. Los Albos estaban en la mitad de la tabla y ahora ascienden a la tercera plaza tras sumar 11 puntos.
Le sigue sorpresivamente el Victoria en el cuarto puesto. La Jaiba Brava venció este martes al Olancho FC y, no solo escala en el Clausura 2026, sino que también siguen escapando de los puestos del descenso.
Los Potros se quedan en el quinto lugar con 9 unidades, continúa el Maratón con 8 - enfrentan este jueves al Génesis PN -, Platense es séptimo con 7 y también tendrá acción ante los Lobos de la UPNFM en Choluteca.
Luego de su derrota, el CD Choloma se mantiene en el octavo lugar con 6 puntos, seguido del Juticalpa FC con la misma cantidad. Lobos es noveno con 4 y en el fondo está el Génesis PN.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Por otro lado, en la tabla acumulada, el Choloma sigue hundido en la lucha por el no descenso con 17 puntos y lo separan 4 puntos del Génesis y a 7 del Victoria.