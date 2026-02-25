Motagua presiona a Real España y Olimpia sonríe: así quedó la tabla en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

¡Arde la cima! La pelea en el Torneo Clausura 2026 continúa con intensidad y este miércoles 25 de febrero siguieron las acciones de la jornada 6. Motagua visitó al Juticalpa FC, mientras que el Olimpia enfrentó al Choloma en el Nacional.

Las cosas se mantienen fuertes en la cima. El Real España ya está siendo presionado, esto luego del triunfo del Ciclón Azul sobre el Juticalpa por 1-2 en tierras olanchanas.

Tras el partido, el Motagua de Javier López escaló a la segunda plaza luego de llegar a 15 puntos, y se pone a 2 de alcanzar a la Máquina Aurinegra que lidera con 17; el equipo sampedrano descansa en esta fecha.