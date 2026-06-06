Muere periodista hondureño tras ser arrastrado por corriente marina en playa de El Salvador​​​​​​

La Libertad, El Salvador.

El periodismo hondureño nuevamente está de luto tras confirmarse la muerte de Marco Tulio Rodas Matamoros, quien perdió la vida este sábado luego de ser arrastrado por una corriente marina mientras disfrutaba de la playa El Zonte, en La Libertad Costa, El Salvador.

El hecho ocurrió cuando tres personas fueron sorprendidas por una fuerte corriente en aguas profundas, situación que movilizó a la Unidad de Guardavidas de Protección Civil de El Salvador, que ejecutó labores de rescate en la zona.

De acuerdo con el informe de las autoridades salvadoreñas, dos de los afectados fueron rescatados con vida. Se trata de Leni Rosales, de 27 años, y Abel Savellón, de 30, ambos de nacionalidad hondureña.

Sin embargo, Marco Tulio Rodas Matamoros, de 28 años, también hondureño, fue sacado del agua en estado crítico y pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de un desfibrilador externo automático, los equipos de emergencia no lograron salvarle la vida.

Las autoridades de socorro informaron que se realizaron intensas labores de atención prehospitalaria en un intento por reanimarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El caso ha generado consternación en el gremio periodístico hondureño y entre sus familiares, mientras se espera mayor información sobre la repatriación del cuerpo.