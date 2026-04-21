Alejandro Sanz presentará serie sobre su vida en el Festival de Tribeca

Nueva York.

El cantante español Alejandro Sanz será uno de los grandes protagonistas de la 25 edición del Festival de Tribeca, donde presentará una serie televisiva sobre su carrera y los desafíos que ha enfrentado, en el marco de la programación de televisión y pódcasts anunciada este martes por la organización.

Bajo el título 'Alejandro Sanz: Cuando nadie me ve', el ganador de más de veinte premios Latin Grammy y cuatro premios Grammy participará en una conversación en vivo moderada por Patrick Gomez, editor jefe de Entertainment Weekly.

El encuentro profundizará, según anota hoy un comunicado, en la faceta más personal del artista.

"La alineación de este año refleja un panorama creativo donde las historias fluyen a través de los formatos", destacó este martes Cara Cusumano, directora del certamen, que se celebrará del 3 al 14 de junio en la Gran Manzana y conmemora en esta edición su cuarto de siglo.

Junto a la presencia de Sanz, destaca la participación del premio Pulitzer Ronan Farrow, el hijo de Woody Allen y Mia Farrow, que presentará una función doble de HBO con los estrenos mundiales de 'Not A Very Good Murderer' y 'The Palladino Files', proyectos desarrollados junto a los cineastas Fenton Bailey y Randy Barbato.