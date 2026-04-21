Pepe Aguilar rompe el silencio sobre supuesta separación de Ángela y Nodal

México.

Pepe Aguilar se presentó en el evento ecuestre Longines Global Champions Tour , que se realizó el fin de semana en el Campo Marte , donde estuvo acompañado por su esposa Aneliz Álvarez y su hijo Leonardo Aguilar, quién entonó el Himno Nacional.

Pepe Aguilar fue cuestionado por los rumores de la presunta separación de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero al parecer no le gustó mucho la pregunta.

Mientras que el cantante interpretó el tema “México, lindo y querido” y algunos de los famosos que asistieron fueron Anahí, Aislinn Derbez y Diego Klein, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de Pepe Aguilar, que posteriormente fue cuestionado sobre la presunta separación de su hija Ángela Aguilar y el sonorense Christian Nodal.

Ante esta pregunta, el integrante de la dinastía Aguilar explotó contra el reportero de Ventaneando: “Mira, yo no soy el vocero de Ángela, pregúntale a Ángela...” y ante la insistencia reiteró: “Otra, te acabo de contestar”.

Por su parte, el, conductor Jomari Goyso, amigo de Ángela Aguilar, dijo en Despierta América que la pareja no está separada, incluso mencionó que habló con ellos recientemente y hasta bromeó con cambiarse a su casa y cambiarse el nombre con los apellidos de Aguilar y Nodal.

