Carlos Vives y Juan Luis Guerra lanzan tema inspirado en García Márquez

Miami (EE.UU.)

El cantante colombiano Carlos Vives presentó este martes su nuevo sencillo ‘Buscando el mar’, una esperada colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra que rinde tributo al universo literario de Gabriel García Márquez y se inspira en ‘Cien años de soledad’.

La canción retoma la historia del mítico pueblo de Macondo para transformarla en un relato musical sobre la búsqueda, la nostalgia y la libertad, según detalla un comunicado.

El tema fue creado por Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas como un homenaje al Nobel colombiano, utilizando la figura de un personaje que anhela llegar al mar como metáfora de libertad.

La propuesta combina ritmos caribeños y pop con una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano.

“Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo. Se sumó junto a su agrupación 440 al resultado final de esta mezcla entre su alegría característica y la nostalgia de los personajes de Macondo, especialmente la de ese hombre que buscaba el mar”, dijo Carlos Vives, cantante colombiano, en la nota.