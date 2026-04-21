“ICE está fuera de control”, afirma sargento estadounidense tras el arresto de su esposa

Texas, Estados Unidos

El sargento José Serrano, miembro activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con 27 años de servicio, denunció la detención de su esposa por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un caso que podría derivar en una deportación a México, pese a que ella es originaria de El Salvador.

Daisy Rivera Ortega, originaria de El Salvador y casada con el militar desde 2022, fue arrestada el pasado 14 de abril durante una cita en una oficina de inmigración en El Paso, Texas, según confirmó el propio Serrano.

De acuerdo con la información compartida, Rivera ha residido en Estados Unidos desde 2016 y en 2019 recibió protección migratoria, lo que impedía su deportación a El Salvador. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional habría señalado que existe la posibilidad de que sea enviada a un tercer país, como México.