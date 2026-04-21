Vinicius reacciona a silbidos, el que ya no quieren en el Real Madrid y buen gesto de Mbappé

Las imágenes que nos dejó el triunfo ajustado del Real Madrid (2-1) contra el Deportivo Alavés por la jornada 32 de la Liga Española, con varios jugadores merengues señalados y silbados.
Clima hostil en el Santiago Bernabéu. Los aficionados del Real Madrid silbaron a los jugadores cuando salieron a realizar el calentamiento y cuando se anunció la alineación merengue.
Antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Alavés, correspondiente a jornada 33 de LaLiga, el equipo Juvenil A merengue ofreció al Bernabéu el trofeo de la Youth League conquistado el lunes. La plantilla y el cuerpo técnico compartieron con la afición el título que ganó nuestro filial en la final disputada en Lausana frente al Brujas.
Este fue el 11 titular del Real Madrid que mandó Álvaro Arbeloa para enfrentar al Alavés.
Los jugadores del Real Madrid y Alavés guardaron un minuto de silencio en memoria del jugador del Real Madrid, José Emilio Santamaría, quien falleció a los 96 años. Ganó cuatro Copas de Europa y se retiró del fútbol tras dirigir a España en el Mundial 82.
El saludo entre Álvaro Arbeloa y Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, antes del inicio del partido.
Vinicius fue uno de los más señalados por la afición del Real Madrid. Cada vez que el brasileño entraba en contacto con el balón, el murmullo se convertía en silbido abierto, en señal inequívoca de desaprobación.
Vinícius Júnior sintió los pitos de la afición en las primeras acciones del partido contra el Alavés. También en el segundo tiempo fue señalado. La eliminación ante Bayern le pasó factura al brasileño.
Alarma por Éder Militao. El brasileño estuvo cerca de marcar con este disparo en el área del Alavés, pero en esa misma acción se lesionó y tuvo que salir del campo. No pudo seguir jugando.
Kylian Mbappé puso en ventaja al Real Madrid con un disparo que se desvió en Jonny Otto y acabó en el fondo de la portería del Alavés.
Mbappé lo celebró con una sonrisa cómplice, consciente de que su vigesimocuarto gol en Liga llegó con algo de fortuna.
Mbappé también recibió algunos silbidos por parte de la afición del Real Madrid antes del gol.
Kylian Mbappé estuvo cerca de firmar otro gol, lo intentó de lejos al ver salido al portero, pero la pelota se fue por arriba del arco del Alavés.
La sonrisa de Kylian Mbappé al ver que la pelota se fue por arriba de la portería del Alavés.
Vinícius fue quien bajó el telón de cualquier duda con el segundo gol del Real Madrid.
Vinícius transformó los silbidos del Bernabéu en aplausos con un gol de los suyos, de esos que no admiten réplica: disparo lejano, seco, ajustado, y 2-0 para el Real Madrid.
Vinicius se besó el escudo del Real Madrid tras su gol contra el Alavés y luego hizo lo impensado.
Vinicius le pidió perdón a la afición del Real Madrid. Levantó las manos y se disculpó por la elimininación en la Champions League.
Mbappé viendo las pantallas del Bernabéu mientras Vinicius le pedía perdón a la afición tras su golazo.
Los jugadores del Real Madrid felicitaron a Vinicius por su golazo. El brasileño llegó a 12 goles en esta temporada de la Liga Española.
Jude Bellingham no se mostró muy contento con su cambio en el partido al minuto 68.
Bellingham salió muy serio del campo y Álvaro Arbeloa lo consoló. Al inglés no le gustó el cambio.
Eduardo Camavinga fue castigado por Arbeloa tras el mal rendimiento que tuvo ante Bayern y más por la expulsión que los llevó a la eliminación. Álvaro lo dejó en la banca luego de ese partido y entró hasta la segunda parte.
También hubo silbidos para el mediocampista francés. Camavinga fue señalado por la afición y tras el duelo aplaudió y agradeció el apoyo de los madridistas.
Toni Martínez en el minuto 94 marcó el gol del descuento del Deportivo Alavés.
Kylian Mbappé tuvo un buen gesto con Quique Sánchez Flores. El francés le regaló su camiseta al entrenador del Alavés tras el final del partido.
Mbappé pasó estos últimos minutos pegado a la línea de banda derecha esperando a que terminara el partido. Le dio su camiseta al entrenador del Alavés y fue el primero en dirigirse al vestuario. Fue elegido MVP y no esperó en recibir el premio.
Vinicius regaló su camiseta y se fue del campo con rostro serio pese a lograr el triunfo.
Dani Carvajal llegó a 300 partidos en la Liga Española y Florentino Pérez le regaló una camiseta con ese número significativo.
Florentino Pérez también obsequió una camiseta a Eduardo Camavinga por su victoria 150 en el Real Madrid.