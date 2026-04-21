Vinicius reacciona a silbidos, el que ya no quieren en el Real Madrid y buen gesto de Mbappé

Antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Alavés, correspondiente a jornada 33 de LaLiga, el equipo Juvenil A merengue ofreció al Bernabéu el trofeo de la Youth League conquistado el lunes. La plantilla y el cuerpo técnico compartieron con la afición el título que ganó nuestro filial en la final disputada en Lausana frente al Brujas.