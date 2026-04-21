Israel sanciona a soldado por destruir estatua de Jesucristo en Líbano

Jerusalén, Israel

El Ejército israelí ha ordenado 30 días de detención militar y su separación del servicio en el frente para el soldado que destrozó a martillazos una estatua de Jesucristo en una aldea del sur del Líbano y para el que fotografió el acto, del que fueron testigos otros seis militares que no impidieron ni reportaron la acción.

En un comunicado, el Ejército informa este martes de que ha concluido una investigación sobre el destrozo de la estatua, ocurrido el pasado domingo, cuando un soldado israelí golpeó la cara de Jesús crucificado, cuya figura había sido descolgada del mástil y se encontraba invertida en el suelo fuera de la iglesia de Debel.

"La investigación determinó que la conducta del soldado se desvió completamente de las órdenes y los valores de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", dice la nota.