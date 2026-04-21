VIDEO: Al menos dos muertos y 13 heridos extranjeros tras un tiroteo en Teotihuacán, México

MÉXICO

Un tiroteo perpetrado ayer lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán (Estado de México) causó al menos dos muertos -una turista canadiense y el agresor- y y heridas a 13 personas extranjeras, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta, según informaron las autoridades mexicanas. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó, en una tarjeta informativa, que 13 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas a hospitales de la zona tras el ataque.

Entre los lesionados hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso. Entre los seis ciudadanos estadounidenses, hay cuatro mujeres, de 61, 34, 27 y 26 años, y dos hombres de 38 y 29. También hay tres colombianos -un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37-, dos brasileñas -de 13 y 55 años-, una canadiense de 29 años y un ruso de 32. El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de la Ciudad de México, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, según reportes preliminares de autoridades locales. Hasta el momento, no se ha informado el móvil del ataque ni más detalles sobre el agresor.