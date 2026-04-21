Diez años sin Prince, el artista que redefinió el pop

Este martes se cumplen diez años de la muerte de Prince, el artista estadounidense que redefinió el pop, el soul, el rock y el funk, y que fue encontrado sin vida en 2016 en su estudio de Paisley Park, en Minnesota, tras una sobredosis accidental de fentanilo.

Su fallecimiento, a los 57 años, conmocionó a la industria musical y a varias generaciones de seguidores que crecieron con un artista inclasificable, capaz de moverse con naturalidad entre géneros. Durante su trayectoria, llegó incluso a cambiar su nombre por un símbolo impronunciable en medio de su pugna con Warner, la discográfica con la que debutó en 1981.

La causa de su muerte situó su figura también en el centro del debate sobre la crisis de opioides en Estados Unidos, un fenómeno que ha seguido creciendo en la última década. Prince, quien sufría dolores físicos crónicos, era dependiente de los opiáceos y, según las autoridades, tomó pastillas probablemente falsificadas que parecían medicamentos comunes, pero que contenían fentanilo.

Hoy, la figura de Prince no solo sigue vigente, sino que ha ganado peso, y su influencia es objeto de debates en redes sociales. El productor Rick Beato lo ha descrito como un genio y “uno de los pocos artistas capaces de dominar todos los aspectos de la creación musical con un nivel excepcional de talento y control creativo”.

Autor de un lenguaje musical propio, en el que los géneros se diluían y las etiquetas resultaban insuficientes, Prince dejó un disco para la historia, Purple Rain (1984), que lo catapultó al estrellato mundial y le permitió construir una carrera irrepetible, marcada por la experimentación y las constantes reinvenciones.

Prince, o ‘el artista antes conocido como Prince’, como fue identificado entre 1993 y 2000, defendió el control sobre su obra hasta el punto de mantener un prolongado y complejo conflicto con Warner. Recuperó su nombre artístico original una vez finalizó su contrato con la discográfica.

El vasto catálogo del artista, que incluye 39 álbumes de estudio, sigue siendo objeto de reediciones, recopilatorios y lanzamientos póstumos procedentes de su archivo personal. La gestión de su legado se ha estabilizado tras años de disputas legales entre familiares y administradores de su patrimonio.