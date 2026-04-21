Anne Hathaway, la mujer más bella del mundo, según la revista People

Estados Unidos.

Anne Hathaway, protagonista de “El diablo viste de Prada 2”, fue elegida como "la mujer más bella del mundo" por la revista People, luciendo radiante con un vestido de alta costura de Tamara Ralph con plumas en 3D. En el artículo que acompaña a la portada, Hathaway, de 43 años, compartió sus secretos para lucir tan hermosa aún con el paso del tiempo. Atribuye su radiante belleza a los masajes faciales de Georgia Louise, una buena iluminación y a mantener una postura más serena en la alfombra roja. “Alguien me dijo que, llegado cierto punto, sobre todo si eres una persona naturalmente expresiva, como yo, debes ser consciente de que lo que te parece normal se verá exagerado en la alfombra roja”, comentó.

Añadió: "Y si la gente te está tomando fotos, puede que no te gusten. Así que simplemente mantén la calma. Mantén la serenidad". Además, la actriz estadounidense menciona algunos de sus productos de skincare favoritos: la crema antiedad Vital Perfect de Shiseido, el exfoliante corporal C & The Moon y el bálsamo labial Baume de Rose. Así como Anne Hathaway ha ganado confianza en su propio estilo personal con el paso de los años, su personaje de Andy Sachs también lo ha hecho. “Andy aprendió un par de cosas mientras estuvo en Runway. Y mientras exploraba su carrera como periodista, visitó muchas tiendas de ropa de segunda mano realmente interesantes y poco convencionales. Así que lleva 20 años comprando ropa de lujo de segunda mano y, de hecho, tiene un guardarropa maravilloso”, expresó sobre su icónico personaje en el filme.

Cuando le preguntan sobre su autoproclamada “etapa incómoda”, la actriz bromea diciendo que duró “décadas, décadas”. “Creo que tuve la etapa incómoda más larga e ininterrumpida de Hollywood”, y añade: “De hecho, creo que la mía se extendió hasta los treinta y tantos”. Tras haber encontrado mayor seguridad en sí misma, Hathaway ahora “valora la tranquilidad”. “Nunca había tenido esta edad. Así que, ya sabes, vamos a ver qué pasa. Nunca se sabe lo que depara el futuro”.