Editora de ‘Venga la Alegría’ es agredida por conductor de Uber

Fue el presentador Carlos Quirarte quien denunció que una de sus compañeras en ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ sufrió una terrible agresión física la madrugada del 19 de abril en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Quirarte explicó que, de acuerdo al testimonio de la propia víctima, fue golpeada por un conductor de la aplicación Uber, cerca de las 5 de la mañana.

La víctima solicitó un viaje y en el trayecto, al percatarse de que no llegaría a tiempo a la televisora, le pidió al conductor que acelerara, sin embargo, la velocidad alcanzada fue excesiva.

“Este tipo acelera de manera brutal; ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino. La baja, pero unos segundos después, regresa, se baja de su automóvil y la golpea”, detalló Quirarte.

La integrante de ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ pudo fotografiar el rostro del chofer y documentó las lesiones, mismas que fueron difundidas en vivo.

“Es una mujer que venía a trabajar, pidió un servicio y hoy está en el hospital. Al parecer, la van a someter a una cirugía”, dijo el conductor, al tiempo que pidió a las autoridades implementar medidas de seguridad para regular las aplicaciones móviles de servicio de transporte.

Por su parte, ‘Rey Grupero’, también colaborador del matutino, se pronunció sobre el caso en redes sociales, otorgando el nombre y las placas del carro, además de que también pidió que el caso no quede impune.

“La tomó del cabello, la golpeó, le dejó un ojo cerrado, la dejó herida. Es el reflejo de las mujeres que están solas en la calle y no tienen ningún tipo de protección. Pido a las autoridades que den con este delincuente que acaba de golpear a una mujer. Que le caiga todo el peso de la ley”, sostuvo.

La víctima es Andrea Muñoz Cruz, quien se desempeña como editora del programa.

Se sabe que permanece bajo observación en un centro médico de la Ciudad de México.