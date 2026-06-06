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Honduras vs Argentina: ambientazo, locura por Messi y catrachos sorprenden

Los seguidores de Honduras y Argentina llenaron de color, cánticos y banderas las afueras del estadio, mientras Lionel Messi acapara todas las miradas y el cariño de miles de aficionados.

Honduras vs Argentina: ambientazo, locura por Messi y catrachos sorprenden
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La fiesta ya comenzó en los alrededores del Kyle Field. Cientos de aficionados hondureños y argentinos han convertido la previa del amistoso en un auténtico carnaval futbolero, donde la pasión por la Bicolor y la locura por Lionel Messi son los grandes protagonistas.
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Honduras y Argentina se medirán este sábado a las 7:00 p. m. (hora de Honduras) en un amistoso internacional que servirá como preparación para la Albiceleste de cara al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el imponente Kyle Field de Texas.
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La Selección de Honduras no estará sola. Desde varias horas antes del pitazo inicial, los aficionados catrachos comenzaron a llegar a las afueras del estadio para ponerle color y pasión a la previa del compromiso.
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Los seguidores argentinos tampoco se quedaron atrás. Esta familia fue captada por el lente de La Prensa luciendo bufandas, camisetas y hasta pelucas con los colores de la Albiceleste.
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Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista entre los aficionados. Decenas de hinchas argentinos llegaron con camisetas y pancartas dedicadas al astro rosarino, demostrando la admiración que genera en cada rincón del mundo.
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Este aficionado hondureño llamó la atención en el Kyle Field Stadium gracias a su peculiar estilo y su impecable atuendo con los colores de la Bicolor.
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La pasión albiceleste también estuvo representada por los más pequeños. Este niño argentino fue captado animando el ambiente con un bombo, llevando el folclore futbolero de su país hasta las afueras del estadio.
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Los aficionados de mayor experiencia tampoco quisieron perderse la fiesta. Este seguidor argentino se sumó al ambiente festivo y contagió su entusiasmo en la previa del encuentro.
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Este aficionado llamó la atención al portar una bandera con la famosa frase de Messi durante el Mundial de Qatar: "Andá pa' allá, bobo", una expresión que se volvió viral entre los seguidores del campeón del mundo.
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Los catrachos también demostraron su admiración por el capitán argentino. Algunos llegaron vistiendo la camiseta de Argentina, dejando claro el cariño que despierta Messi entre la afición hondureña.
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Las altas temperaturas comenzaron a hacerse sentir en Texas. Varios aficionados argentinos buscaron protegerse del intenso sol cubriéndose con mantas y prendas sobre la cabeza.
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Este grupo de seguidores hondureños fue captado por La Prensa disfrutando de la previa y aprovechó la ocasión para inmortalizar el momento con una fotografía para el recuerdo.
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Estos dos aficionados también posaron para la cámara antes del amistoso entre Honduras y Argentina, guardando una imagen especial de una jornada que promete ser inolvidable.
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La fiebre por el álbum Panini también se hizo presente. Estos aficionados catrachos presumieron sus ejemplares y aprovecharon para fotografiarse con el popular álbum mundialista.
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¿Hondureña o argentina? Esta hermosa aficionada llamó la atención al combinar la camiseta de Argentina con una cinta de Honduras en su cabello, reflejando la unión de ambas pasiones futboleras.
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¡Qué belleza! Esta aficionada argentina fue captada por el lente de La Prensa y destacó entre la multitud que se congregó en los alrededores del estadio.
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Los seguidores argentinos continuaban llegando al recinto con banderas de Messi, camisetas albicelestes y una enorme ilusión por ver en acción a los campeones del mundo.
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Cada vez más catrachos se sumaban a la fiesta futbolera, reafirmando que Honduras siempre cuenta con el respaldo incondicional de su gente, sin importar el escenario.
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La afición hondureña volvió a responder al llamado de la Selección Nacional, mostrando su confianza y respaldo al nuevo proceso que busca consolidarse rumbo al futuro.
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Estos aficionados hondureños portaron con orgullo la bandera de las cinco estrellas, exhibiendo su amor por la patria y por los colores de la Bicolor.
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¡Que viva el amor! Esta pareja fue captada por el lente de La Prensa compartiendo un romántico beso en medio del ambiente festivo que rodeó la previa del partido.
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