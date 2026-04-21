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Karol G llevará su ‘Tropitour’ a 20 países en 2026 y 2027

Karol G anuncia su ‘Tropitour’, una gira mundial por 20 países que comenzará en Chicago y terminará en Milán en 2027.

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 18:04 -
  • Agencia EFE
Karol G llevará su ‘Tropitour’ a 20 países en 2026 y 2027

Karol G divulgó este martes las fechas de la gira, que comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago.

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Bogotá

La gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ llevará a Karol G este año y el próximo a 20 países, incluidos su natal Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California (EE.UU.), la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: “Nos vamos de tour”.

Karol G divulgó este martes las fechas de la gira, que comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).

La primera parte del tour —organizada con motivo de su más reciente álbum, Tropicoqueta— se desarrollará en Norteamérica. Entre el 24 de julio y el 15 de octubre, la colombiana visitará Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.

Posteriormente, Karol G viajará a Latinoamérica, donde se presentará antes de finalizar el año en Monterrey, Ciudad de México, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo y San Juan. Esta etapa se extenderá entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero de 2027.

Luego, señaló su equipo en un comunicado, “hará historia al convertirse en la primera artista latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial”.

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El primer concierto europeo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Barcelona el 3 de junio de 2027 y, ocho días después, el 11 del mismo mes, se presentará en el estadio La Cartuja de Sevilla.

También actuará el 18 de junio en Lisboa y el 24 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

La gira continuará en París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde culminará el 24 de julio.

Sin embargo, la artista adelantó que habrá nuevas fechas en otras ciudades, que serán anunciadas próximamente.

Estos conciertos marcan el regreso de Karol G a los escenarios tras su última gira, Mañana será bonito world tour, con la que ofreció 64 conciertos en 22 países de América y Europa entre 2023 y 2024.


La gira 'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G este año y el próximo a 20 países, incluidos su natal Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana o Costa Rica.

La gira 'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G este año y el próximo a 20 países, incluidos su natal Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana o Costa Rica.

 (EFE)
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