Karol G llevará su ‘Tropitour’ a 20 países en 2026 y 2027

Bogotá

La gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ llevará a Karol G este año y el próximo a 20 países, incluidos su natal Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California (EE.UU.), la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: “Nos vamos de tour”.

Karol G divulgó este martes las fechas de la gira, que comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).

La primera parte del tour —organizada con motivo de su más reciente álbum, Tropicoqueta— se desarrollará en Norteamérica. Entre el 24 de julio y el 15 de octubre, la colombiana visitará Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.

Posteriormente, Karol G viajará a Latinoamérica, donde se presentará antes de finalizar el año en Monterrey, Ciudad de México, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo y San Juan. Esta etapa se extenderá entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero de 2027.

Luego, señaló su equipo en un comunicado, “hará historia al convertirse en la primera artista latina en llevar una gira de estadios por Europa dentro de un tour de alcance mundial”.